Upřímné „Let's Go!“ Leclerc konečně vyhrál a zahodil pochybnosti: Zažil jsem těžké týdny
Když v neděli odpoledne projel na legendárním okruhu v Silverstone cílovou rovinkou první, v kokpitu si zařval hlasité „Let's Go“. Balvan, který mu spadl ze srdce, slyšeli snad všichni. Monacký pilot Ferrari Charles Leclerc vyhrál ve formuli 1 poprvé od 20. října 2024 a celkově zapsal své deváté vítězství. Nebylo divu, že se ihned po výstupu z vozu radostně rozběhl k mechanikům. Takové chvíle už nutně potřeboval zažít.
V červeném monopostu Ferrari se prohání osmým rokem. V sezoně 2022 se stal vicemistrem světa, jednou bral i třetí a dvakrát čtvrté místo. Nejvyšší stupínek mu ale pořád uniká, Charles Leclerc je tak neustále na očích, zároveň pod velkým tlakem.
Obzvlášť v momentech, kdy italská stáj vypadá konkurenceschopně. To platí prakticky od začátku nynější sezony, neboť jako jediná drží s Mercedesem krok. V Poháru konstruktérů ztrácí 78 bodů, v pořadí jezdců patří Lewisi Hamiltonovi třetí a Leclercovi čtvrté místo.
Zatímco Hamilton se prvního vítězství po téměř dvouleté pauze dočkal v polovině června v Barceloně, jeho monacký parťák si musel počkat o tři týdny déle. Pouze piloti Ferrari zatím dokázali letošní nadvládu Mercedesu přerušit, ve zbylých závodech se totiž radovali už jen Kimi Antonelli a George Russell.
Leclercovi se naposledy povedlo vyhrát 20. října 2024 v USA. Od té doby ale další radost nepřicházela, což se osmadvacetiletému jezdci už nepříjemně dostávalo do hlavy. Ještě před pár dny si procházel psychicky složitým obdobím, z předešlých tří závodů totiž dvakrát nedojel a minule v Rakousku skončil osmý.
„Po Monaku jsem správný pocit ze svého auta neměl. V poslední části kvalifikace jsem havaroval a v závodě nás postihly technické problémy, které pro nás znamenaly konec. Následně v Barceloně už byl ten pocit lepší, ale znovu jsem havaroval. Byly to velmi těžké týdny,“ ohlížel se Leclerc.
Chuť si spravil až na trati, kterou si devětkrát v kariéře podmanil jeho stájový kolega Hamilton. Naposledy doma křepčil v roce 2024, tehdy ještě v barvách Mercedesu. Právě jednačtyřicetiletá legenda dojela v Silverstone třetí a na bednu vyskočila dohromady počtvrté z uplynulých pěti Velkých cen. „Opravdu klobouk dolů, co Lewis předvádí,“ smekl Leclerc.
Monačan se ujal vedení krátce po startu a v úvodní části závodu měl všechno pod kontrolou. A když jeho největšího konkurenta Antonelliho postihly technické potíže, bylo prakticky jisté, že vítězství si z Anglie odveze. „S Kimim by to bylo hodně těsné. Když se na mě dotahoval, byl skutečně velmi rychlý. Udržet první místo pro mě bylo nesmírně obtížné,“ líčil vítěz.
Do cíle jej nakonec dovezl safety car, který vjel na trať po Verstappenově nehodě ve 48. kole. „Dlouho jsem jel za safety carem rychlostí kolem 100 km/h, takže pneumatiky mi kvůli tomu hodně vychladly. Pro fanoušky kolem trati to asi nebylo ideální, ale uvnitř helmy jsem byl nakonec rád, že už k restartu nedošlo. Vítězství jsem si mohl pohlídat,“ dodal spokojený Leclerc.