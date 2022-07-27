Rivalita v Mercedesu. Russell čelí historii, která zlomila i ty největší mistry
George Russell letos čelí největší výzvě své kariéry. Po letech budování pozice v Mercedesu mu na paty šlape náctiletý talent Kimi Antonelli. Historie formule 1 nás však učí, že podobné generační střety nejsou výjimečné. Jak dopadli Alonso, Schumacher nebo Ricciardo, když do jejich garáže vtrhlo dravé mládí?
George Russell vs. Kimi Antonelli
Russell zažívá sezonu plnou vzestupů a pádů. Má nejdominantnější auto na roštu, roky praxe za sebou a v šampionátu ho trumfuje jen náctiletý zelenáč Antonelli ve své druhé sezoně. To osmadvacetiletý Brit na šanci čekal 7 let, vyhrál formuli 2 a do absolutní špičky se škrábal ze dna. Nyní stojí před těžkou zkouškou. „Musím se zlepšit. Kimi si zaslouží být přede mnou,“ přiznává.
Fernando Alonso vs. Lewis Hamilton
Dvě nejzvučnější jména v historii F1 a zároveň nejstarší závodníci letošní sezony. Rok 2007 byl pro tehdejší piloty McLarenu plný rivality, Španěl se zdánlivě ocitl na druhé koleji. Na kvalifikaci VC Maďarska schválně blokoval pit lane, aby zabránil rivalovi zajet další rychlé kolo. Jejich interní soupeření nakonec způsobilo, že oběma unikl šampionát mezi prsty. Sezonu skončili shodně na 109 bodech a jeden jediný jim chyběl na šampiona Kimiho Räikkönena.
Jezdci Lewis Hamilton a Fernando Alonso ve stáji McLaren • profimedia.cz
Michael Schumacher vs. Nico Rosberg
Udělat z nejlepšího pilota historie číslo 2 je těžké. Udělat to rovnou dvěma legendám a pak na vrcholu kariéry skončit je nezapomenutelné. Německý závodník Rosberg porazil Hamiltona v sezoně 2016 a po zisku premiérového titulu mistra světa grandiózně odešel. Zanechal za sebou i vítězný rejstřík proti ostřílenému Schumacherovi, se kterým se setkal v letech 2010-2012. Konzistentně sedminásobného mistra světa porážel ve všech třech sezonách. Přestože se mu v daném období šampionát zajistit nepovedlo, potvrdil, že i když byl oproti Schumacherovi juniorem, s jednou z legend moderní F1 se dokázal měřit.
Daniel Ricciardo vs. Max Verstappen
Stará známá rivalita v Red Bullu není pro fanouška F1 překvapením. Nikdo však dodnes nemá u červených býků stopu jako právě Verstappen. Sedmnáctiletý kluk zametl s každým, kdo mu přišel do cesty – i kdyby to měl být vlastní týmový kolega. Ricciardo byl miláčkem stáje, po příchodu mladého Nizozemce ale bylo jasné, že má šéf Horner nového oblíbence. Oba piloti sice byli přátelé, avšak na trati si nic nedarovali. Ve své třetí sezoně v Red Bullu dával Max parťákovi pořádně zabrat a nakonec ho v šampionátu porazil. Právě pocit, že není jedničkou v týmu, kterému daroval všechno, donutil Australana jít dál. Kariéra usměvavého jezdce pak ale značně upadala.
Verstappen a Ricciardo v roce 2016, oba v barvách Red Bullu • Reuters
Není první ani poslední
I když se fanoušci diví, proč Russell nechá devatenáctiletého Itala, aby mu lezl do zelí, tento fenomén je v F1 pravidelným vzorcem, kterým si prošel snad každý druhý závodník. Norris téměř neměl na Piastriho, dvounásobný šampion Prost se nechal trumfnout Sennou, Vettel měl potíže stačit na dravého Leclerca. V posledních závodech však zkušený Brit začíná mladého parťáka dohánět. A další příležitost stáhnout pětadvacetibodovou ztrátu bude mít už 19. července na nejdelším okruhu kalendáře, belgickém Spa.