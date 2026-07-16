Hrozba ve Spa: baterie děsí piloty, autům dojde šťáva. Tvrdá realita, říká Bearman
Formule 1 o víkendu zavítá do belgického Spa-Francorchamps. Závod na nejdelší trati kalendáře, která byla dříve považována za jeden z nejzajímavějších okruhů, ale letos čelí veliké neznámé. Jak budou bateriemi našpikovaná auta reagovat na okruh plný dlouhých rovinek?
Již v pátek se piloti opět podívají do Belgie. Legendární Spa-Francorchamps po roce znovu zaplaví statisíce fanoušků. S délkou přes sedm kilometrů jde o nejdelší trať v celém seriálu F1, i proto na ní jezdci odkrouží pouhých 44 kol. A zatímco tradičně největším strašákem je nevyzpytatelné počasí, letos mají jezdci jinou noční můru: jak budou baterie reagovat na tři „straight mode“ zóny.
Vybíjení baterek totiž bylo problémem hlavně na začátku sezony, avšak po úpravách regulací v Miami se stav mírně zlepšil. Spa je historicky okruh, kde se předjížděním nešetří. Dlouhé rovinky by tak mohly způsobit, že pilotům na manévry už nezbude šťáva.
„Je tam tolik rovinek, kde jedeš na plný plyn. A rozdíl mezi tím, jestli energii šetříš, nebo ji využiješ, je tedy obrovský. Pokud se podíváte na rozložení trati, ve Spa i v Monze to bude bída,“ přiznal Oscar Piastri, pilot McLarenu. Pětadvacetiletý Australan, který minulou sezonu bojoval o titul a nyní se drží na 6. místě celkového pořadí, dál popsal, že na rovných pasážích se normální závodění stává šílenstvím: „Je to skoro jako start závodu s více třídami.“
První ochutnávku, jak se auta chovají na dlouhých tratích, měli piloti v Silverstone. Nejsou o nic optimističtější ani ohledně Spa: „Je to škoda, ale taková je momentálně tvrdá realita. A ve Spa to bude podobné. Takže se na to připravte,“ řekl Oliver Bearman.
Zklamání vyjádřil i Fernando Alonso. Vysvětlil, že pokud vyčerpá energii od zatáčky La Source po konec rovinky Kemmel, může jít se zbytkem kola do háje. Tento úsek se přitom v minulých sezonách jezdil s nohou na podlaze. Jenže teď mu zkrátka nezůstane energie, kterou potřebuje na tak dlouhý okruh šetřit. „Nesmíme zapomínat, že letos máme výrazně méně výkonu než loni a méně než ve formuli 2. K tomu dochází, když omezíte využívání elektrické energie. Takže ano, je to výzva,“ zhodnotil.
Na druhém břehu stojí Gabriel Bortoleto. Brazilský pilot si nová auta užívá a nechápe, proč soupeři pořád nadávají. „Pokud si na to lidé stále stěžují, otočte stránku. Pravidla platí do roku 2030, pokud jsem správně pochopil. Nemůžeme ale každé tři roky mluvit o tom samém problému. Situace je zkrátka taková, jaká je. Řídit tyhle monoposty je pořád zábava,“ vyjádřil se.
Již v neděli se uvidí, jak se stájím i jezdcům povede rozložit elektrické síly, když půjde o všechno. Velká cena Belgie startuje v 15.00.