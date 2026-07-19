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Antonelli slaví, v Belgii si upevnil vedení. Russell po střetu s Hamiltonem: Závodní incident

Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně BelgieZdroj: ČTK / AP / Geert Vanden Wijngaert
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
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ČTK, iSport.cz
Formule 1
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Znovu mu to klaplo, v sezoně už pošesté. Devatenáctiletý mladík Kimi Antonelli díky vítězství v Belgii navýšil svůj náskok v čele celkového pořadí letošní sezony formule 1 na rozdíl pětačtyřiceti bodů. Do trháku mu pomohla i kolize jeho týmového kolegy Georgea Russella s Lewisem Hamiltonem, po níž pilot Mercedesu odstoupil už v prvním kole. „Je skvělé být zpátky na vrcholu po několika náročných závodech,“ radoval se Antonelli na stupních vítězů.

Odstartoval sice z prvního místa, jenže jednoduché to ani trochu neměl. Už v úvodních zatáčkách se musel Kimi Antonelli vypořádat s tlakem Maxe Verstappena i Charlese Leclerca. Krátce před polovinou závodu navíc Monačan proklouzl do čela, pomohla mu zastávka v boxech z důvodu virtuálního safety caru.

Deset kol před cílem se ale Ital do popředí vrátil a svůj náskok už posléze nepustil. „Byl to těžce vybojovaný závod. Kvůli virtuálnímu safety caru jsme přišli o první místo, ale dokázali jsme se vrátit. Bylo to fakt náročné, protože Charles byl velmi rychlý,“ uznal Antonelli.

Dvanáct závodů před koncem sezony se rodák z Boloni znovu přiblížil k senzačnímu titulu. V čele seriálu momentálně drží pětačtyřicetibodový náskok na Lewise Hamiltona, dalších pět punktů má pak k dobru na svého stájového parťáka Georgea Russella.

Právě ten skončil v belgickém Spa už v prvním kole. Mohl za to jeho kontakt s Hamiltonem, kterého se snažil předjet po vnější straně při brzdění do zatáčky Les Combes. Bývalí kolegové z Mercedesu se ale vzápětí střetli a Russell skončil ve štěrkové zóně. Legendární Brit za to naopak vyfasoval pětisekundovou penalizaci.

„Všechno začalo už chvíli předtím. Vyjel jsem ze zatáčky číslo 1 a z nějakého důvodu jsem měl k dispozici jen asi 60 až 70 procent energie z baterie. Kvůli tomu mě trojice soupeřů úplně pohltila,“ líčil zklamaný Russell.

„Srážku s Lewisem jsem vlastně pořádně neviděl. Myslím si, že to byl spíš závodní incident, takže Lewise z toho obviňovat nebudu. Kdyby všechno fungovalo normálně, nebojoval bych s ním, ale s Kimim a Maxem přede mnou,“ věděl britský jezdec.

Následně přiznal, že pokud chce bojovat o titul, bude muset ukázat víc. Pravděpodobně největší favorit na celkový triumf se z vítězství radoval jen dvakrát, konkrétně v Austrálii a Rakousku. „Rozhodně to není dobré, musíme se znovu oklepat. To už jsme však letos museli udělat několikrát, takže uvidíme, co v dalším závodě dokážeme,“ poukázal Russell na nadcházející Grand Prix v Maďarsku.

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