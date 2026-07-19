Antonelli slaví, v Belgii si upevnil vedení. Russell po střetu s Hamiltonem: Závodní incident
Znovu mu to klaplo, v sezoně už pošesté. Devatenáctiletý mladík Kimi Antonelli díky vítězství v Belgii navýšil svůj náskok v čele celkového pořadí letošní sezony formule 1 na rozdíl pětačtyřiceti bodů. Do trháku mu pomohla i kolize jeho týmového kolegy Georgea Russella s Lewisem Hamiltonem, po níž pilot Mercedesu odstoupil už v prvním kole. „Je skvělé být zpátky na vrcholu po několika náročných závodech,“ radoval se Antonelli na stupních vítězů.
Odstartoval sice z prvního místa, jenže jednoduché to ani trochu neměl. Už v úvodních zatáčkách se musel Kimi Antonelli vypořádat s tlakem Maxe Verstappena i Charlese Leclerca. Krátce před polovinou závodu navíc Monačan proklouzl do čela, pomohla mu zastávka v boxech z důvodu virtuálního safety caru.
Deset kol před cílem se ale Ital do popředí vrátil a svůj náskok už posléze nepustil. „Byl to těžce vybojovaný závod. Kvůli virtuálnímu safety caru jsme přišli o první místo, ale dokázali jsme se vrátit. Bylo to fakt náročné, protože Charles byl velmi rychlý,“ uznal Antonelli.
Dvanáct závodů před koncem sezony se rodák z Boloni znovu přiblížil k senzačnímu titulu. V čele seriálu momentálně drží pětačtyřicetibodový náskok na Lewise Hamiltona, dalších pět punktů má pak k dobru na svého stájového parťáka Georgea Russella.
Právě ten skončil v belgickém Spa už v prvním kole. Mohl za to jeho kontakt s Hamiltonem, kterého se snažil předjet po vnější straně při brzdění do zatáčky Les Combes. Bývalí kolegové z Mercedesu se ale vzápětí střetli a Russell skončil ve štěrkové zóně. Legendární Brit za to naopak vyfasoval pětisekundovou penalizaci.
„Všechno začalo už chvíli předtím. Vyjel jsem ze zatáčky číslo 1 a z nějakého důvodu jsem měl k dispozici jen asi 60 až 70 procent energie z baterie. Kvůli tomu mě trojice soupeřů úplně pohltila,“ líčil zklamaný Russell.
„Srážku s Lewisem jsem vlastně pořádně neviděl. Myslím si, že to byl spíš závodní incident, takže Lewise z toho obviňovat nebudu. Kdyby všechno fungovalo normálně, nebojoval bych s ním, ale s Kimim a Maxem přede mnou,“ věděl britský jezdec.
Následně přiznal, že pokud chce bojovat o titul, bude muset ukázat víc. Pravděpodobně největší favorit na celkový triumf se z vítězství radoval jen dvakrát, konkrétně v Austrálii a Rakousku. „Rozhodně to není dobré, musíme se znovu oklepat. To už jsme však letos museli udělat několikrát, takže uvidíme, co v dalším závodě dokážeme,“ poukázal Russell na nadcházející Grand Prix v Maďarsku.