Fittipaldi o hvězdách F1: Verstappen se rozhodne správně, Antonelli vládne i díky rodině
Dvojnásobný mistr světa Emerson Fittipaldi v dějišti GP Maďarska v exkluzivním rozhovoru pro deník Sport zavzpomínal na nejdůležitější momenty své kariéry, pochválil současný vývoj Formule 1 a promluvil také o Maxi Verstappenovi, Kimimu Antonellim nebo o návratu Lewise Hamiltona k předním příčkám. Brazilská legenda zároveň sleduje další generaci své rodiny, která se snaží dostat až do F1.
Emerson Fittipaldi patří mezi největší legendy historie Formule 1. Dvojnásobný mistr světa se v královně motorsportu prosadil již v první polovině 70. let a během své kariéry závodil také ve Spojených státech. Za jeden z nejvýznamnějších okamžiků své kariéry považuje svůj první titul mistra světa, který získal v roce 1972.
Právě tehdy se podle něj naplno ukázalo, jak důležité je mít kolem sebe správné lidi.
„Myslím, že nejvíc vzrušujícím momentem pro mě bylo, když jsem získal svůj první titul mistra světa v Monze. Bylo to s Lotusem, tím slavným černým vozem, který byl opravdu výjimečný. Byl nádherný. A pracovat s Colinem Chapmanem, který byl v té době génius, pro mě znamenalo strašně moc. Byl mým mentorem a hodně mě naučil,“ zavzpomínal Fittipaldi na legendárního majitele a konstruktéra týmu F1.
„Tohle byl pro mě nejdůležitější moment. Druhým bylo první vítězství v Indy 500. I to bylo něco velmi speciálního,“ zmínil dále 79letý bývalý závodník svůj úspěch ve slavném americkém závodě.
Brazilský šampion ale zdůrazňuje, že za jeho úspěchy nestála pouze jeho vlastní práce. Velkou roli podle něj sehráli také lidé, kteří ho během kariéry obklopovali.
„Bůh ke mně byl vždy velmi laskavý. Měl jsem možnost závodit mnoho let a vždy jsem kolem sebe měl dobré lidi, dobrá auta a dobré týmy,“ uznal muž, který v F1 závodil i s vlastním týmem, byť už ne tak úspěšně jako předtím s Lotusem a McLarenem.
Emerson Fittipaldi slavící titul z roku 1972 • Archiv AFP
Fittipaldi se zároveň pozitivně dívá na současný vývoj formule 1. Přestože se pravidla od jeho aktivních let dramaticky změnila, oceňuje především globální růst šampionátu.
„Líbí se mi, jak formule 1 roste. Marketing i práce Liberty Media (společnost vlastnící F1, pozn. red.) jsou fantastické. Máme miliony a miliony fanoušků po celém světě. To se mi líbí,“ popsal Fittipaldi.
Pozitivně vnímá také současnou generaci pravidel, přestože přiznává, že začátek nové éry nebyl jednoduchý. Podle něj se rozdíly mezi jednotlivými týmy postupně zmenšují.
„Na začátku sezony byl mezi týmy příliš velký rozdíl. Teď se ale stále více přibližují a je to vyrovnanější. Myslím, že závody jsou díky tomu zajímavější,“ je přesvědčen bývalý legendární pilot.
Současná F1 je zároveň výrazně více spojena s elektrickou energií, rekuperací a energetickým managementem. Právě to je oblast, která se v posledních měsících stala terčem kritiky některých jezdců i fanoušků. Fittipaldi však současný vývoj vnímá spíše jako přirozenou součást technologického pokroku.
„Myslím, že se všichni učí. Pro budoucnost je to dobré, zejména pokud jde o efektivní využívání energie. Na začátku sezony to bylo složité, ale teď se podle mě všechno více vyrovnává,“ všiml si.
Hamilton je extrémně talentovaný
Fittipaldi promluvil také o Lewisi Hamiltonovi, který po přestupu do Ferrari hledá cestu zpět na vrchol. Věří, že se sedminásobný mistr světa dokáže v pro něj stále novém prostředí postupně naplno prosadit.
„Je extrémně talentovaný a stále si zvyká na tým Ferrari, na lidi a na své inženýry. Myslím, že dnešní auta s menším přítlakem jsou obtížnější na řízení,“ podotkl Fittipaldi s tím, že díky tomu může Hamilton oproti ostatním získávat výhodu.
Fittipaldi se vyjádřil také k Maxi Verstappenovi a jeho budoucnosti. Nizozemský jezdec podle mnohých zůstává nejlepším pilotem současné F1, ale jeho další působení v Red Bullu je předmětem spekulací. Přestože má smlouvu do roku 2028, pravidelně se objevují zprávy, že by ji nemusel dodržet a mohl by zamířit například do McLarenu.
Fittipaldi si ale netroufá předpovídat, jaké rozhodnutí čtyřnásobný mistr světa učiní, a stejně tak mu nechce ani radit. „Bude dál závodit. Jen on sám ale ví, co udělá. Jsem si nicméně jistý, že se rozhodne správně,“ říká
Rodák ze São Paula oceňuje také výkony mladého Kimiho Antonelliho. Devatenáctiletý Ital se v roce 2026 zařadil mezi hlavní postavy šampionátu, kterému nyní bodově vévodí. „Myslím, že je to pro něj fantastická situace. Je velmi talentovaný a pochází z velmi dobré italské rodiny. Jeho otec závodil mnoho let a pomáhal mu už ve formuli 4. Dá se říct, že ho trénoval a učil ho.“
Fittipaldi oceňuje také to, jak rychle se mladý Ital dokázal prosadit po boku podstatně zkušenějšího týmového kolegy George Russella. „Myslím, že si vede velmi dobře. Mercedes je pravidelně na trochu vyšší úrovni než ostatní týmy, i když to samozřejmě někdy neplatí. Antonelli ale odvádí skvělou práci a přináší výsledky. I ve srovnání s Russellem si vede velmi dobře,“ dodává.
Motorsport se v rodině Emersona Fittipaldiho dědí už několik generací. Do formule 1 se, byť jen na krátko, dostal jeho vnuk Pietro, a nyní se o totéž snaží i nejmladší potomek Fittipaldiho – Emerson junior, pilot ze šampionátu F2, který je přitom o 11 let mladší než jeho zmíněný synovec.
„Je to úžasné. Jsem velmi hrdý, protože Pietro i ostatní závodí v různých kategoriích. Snem všech je samozřejmě formule 1,“ dodal mistr světa F1 z let 1972 a 1974.