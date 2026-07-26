Tempo? Jedno z nejlepších, jaké jsem kdy měl, hlásil Norris. Piastriho zradila převodovka
Na dvanácté kariérní vítězství čekal víc než devět měsíců. Naposledy slavil 9. listopadu v Sao Paulu, o tři závody později získal svůj premiérový titul. Další splněný cíl si Lando Norris odškrtnul v Maďarsku, kde obhájil loňský triumf. Poprvé v sezoně se tak radovali v jiné stáji než v Mercedesu a Ferrari. „Mé tempo bylo pravděpodobně jedno z nejlepších, jaké jsem kdy měl,“ zářil Norris.
V poslední Grand Prix před čtyřtýdenní letní pauzou se formule 1 vrátila v čase. Přesněji do minulé sezony, v níž McLaren dominoval a Lando Norris vyhrál sedm závodů. Na maďarském Hungaroringu se mu nebývale daří, na dvě druhá a jedno první místo z předešlých tří let navázal dalším triumfem. Prvním v kalendářním roce.
Do cíle dojel s komfortním patnáctisekundovým náskokem. „Jsem úplně vyčerpaný. Tlačil jsem na to jako blázen. Dnešní tempo bylo pravděpodobně jedno z nejlepších, jaké jsem kdy měl,“ těšilo Norrise.
„Auto se řídilo nádherně, měl jsem v něj naprostou důvěru. Byl to skvělý závod, který se mi povedlo otočit díky dlouhému prvnímu stintu, což nebylo něco, co jsem očekával. Tempo ale bylo tak dobré, že jsem si mohl dovolit jet na pneumatikách déle a čerstvé gumy mi závod vyhrály. Jsem šťastný, že jsem zpátky a navíc znovu na prvním místě,“ pousmál se šestadvacetiletý Brit.
Verstappen bednu nečekal
McLaren byl blízko doublu, jenže v 56. kole kvůli problémům s převodovkou musel odstoupit Oscar Piastri. Druhé místo tak nakonec bral Max Verstappen, který byl po projetí cílové rovinky příjemně zaskočený.
„Skvělá jízda, opravdu naprosto přesná. Bylo tam několik parádních manévrů,“ pochválil jej do vysílačky týmový inženýr Red Bullu. „Jak jsme sakra mohli skončit druzí? To je neuvěřitelné. Páni, skvělý výsledek,“ radoval se Nizozemec.
„Nečekal jsem, že skončím na stupních vítězů,“ navázal v televizním rozhovoru po závodě. „Tvrdě jsme si za tím šli. Start byl slušný, první a druhou zatáčku se mi podařilo projet bez problémů a po první zastávce v boxech jsem se dostal zpátky před Lewise (Hamiltona). Pak už šlo hlavně o to přežít na jednotlivých směsích pneumatik a dělat správná strategická rozhodnutí. Vzhledem k okolnostem jsem s druhým místem opravdu spokojený.“
Podeváté v sezoně vystoupal na pódium i Kimi Antonelli, jenž znovu navýšil své vedení v čele šampionátu. Konkrétně na padesát bodů. „Jestli jsem výsledkem překvapený? Ani ne. Radost mám samozřejmě velkou, protože je to nejlepší možný způsob, jak vstoupit do letní přestávky. Musíme dál tvrdě pracovat, protože druhá polovina sezony bude náročná,“ věděl lídr, jenž přitom startoval až ze sedmého místa.