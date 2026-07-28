Zahraniční média žasnou: Český prezident fotí F1! Pavel mluvil s Magyarem i šéfem FIA
Nedělní vítězství úřadujícího mistra světa Landa Norrise ve Velké ceně Maďarska formule 1 na Hungaroringu zblízka sledoval i Petr Pavel. Český prezident se stejně jako dříve na Rallye Dakar, závodě v Le Mans či MotoGP v Brně objevil okolo trati s foťákem v ruce. Všimly si toho oficiální sociální sítě F1 nebo zahraniční média. Pavlovu účast na legendárním okruhu vychválil i maďarský premiér Péter Magyar.
Zkraje ledna minulého roku vyrazil český prezident Petr Pavel soukromě na Rallye Dakar do Saúdské Arábie, kde pět dnů fandil českým závodníkům a zároveň si pořizoval snímky. O pár měsíců později usedl za volant pravého závodního vozu NASCAR.
Svou vášeň pro motorsport potvrdil při nedávném závodě MotoGP v Brně, kam dorazil na motorce, aby Velkou cenu rovněž nafotil. Totéž si zopakoval při víkendové Grand Prix F1 v Maďarsku, kde jeho přítomnost zachytila i zahraniční média.
„Velký nadšenec do motorsportu a focení, prezident České republiky Petr Pavel, je tuto neděli přítomen na okruhu Hungaroring, kde fotografuje Velkou cenu Maďarska,“ napsal na sociální síť X francouzský sportovní deník L'Équipe. Podobný příspěvek přidala třeba také mediální společnost ESPN.
Účast české hlavy státu propagovala i oficiální stránka formule 1: „Vášeň pro fotografování motorsportu! Prezident České republiky Petr Pavel se postavil rovnou k trati na Hungaroringu, aby svým fotoaparátem zachytil dění na okruhu!“
Přímo v paddocku se dal Pavel do řeči s prezidentem Mezinárodní automobilové federace FIA Mohammedem Ben Sulayemem. Poté mluvil se současným maďarským premiérem Péterem Magyarem.
„Víte, kdo je ten fotograf, na kterého jsem dnes narazil na startovním roštu na Hungaroringu? Je to prezident České republiky Petr Pavel, který sem přijel soukromě jako nadšený fotograf,“ napsal předseda vlády.
Pavel se zúčastnil sobotní kvalifikace i nedělního závodu. Doprovázel jej dlouholetý fotograf F1 Jiří Křenek, jemuž od delegáta FIA dorazila nečekaná zpráva, jestli by se mohl fotografujícího prezidenta ujmout a okolo trati jej provést.
Snímky prezidenta z Rallye Dakar či jiných prestižních motorsportových akcí byly v prosinci vydraženy prostřednictvím Nadace Evy Pavlové za 668 555 korun. Výtěžek z prodeje putoval na projekty Nadačního fondu zaměřené na pomoc rodinám a dětem v nouzi.