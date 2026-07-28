Prezident Pavel o roli fotografa na F1: Být u toho stojí za to. Vnouček je nadšený z Norrise
Český prezident Petr Pavel strávil minulý víkend na Hungaroringu, kde se v netradiční roli fotografa zúčastnil Velké ceny Maďarska F1. Po skončení závodu přihlížel vyhlášení vítězů a následně poskytl krátký rozhovor pro deník Sport a web iSport.
Petr Pavel je známý svou vášní pro motocykly, blízký vztah má ale také k motorsportu. V minulosti se jako host a fotograf objevil například na Rallye Dakar nebo na letošním závodě 24 hodin Le Mans. Nechyběl ani při MotoGP v Brně. Tentokrát zamířil na Hungaroring, kde si během víkendu vyzkoušel roli oficiálního fotografa. Průvodcem mu byl český fotograf Jiří Křenek, se kterým prezident sledoval dění přímo v areálu okruhu.
Po nedělním závodě, který ovládl Lando Norris, se Petr Pavel zúčastnil vyhlášení vítězů. Krátce nato odpověděl na několik otázek deníku Sport a webu iSport.
Pane prezidente, jak jste si užil Velkou cenu Maďarska?
„Moc jsem si to užil, je to jeden velký kolotoč a musím říct, že být u toho stojí za to.“
Zažil jste několik motoristických podniků. Je pro vás tenhle ten největší i z pohledu fotografického?
„To bych asi možná neřekl. Nejatraktivnější pro mě zatím byl Dakar, ale přece jenom ta F1 má prostě svoje kouzlo… Navíc se tady jedou Formule 2, 3 a Porsche Cup, takže já bych řekl, že je to tady takové hodně barevné. Dá se tady udělat spousta krásných fotek, je tady spousta zajímavých lidí. Já myslím, že ten víkend rozhodně stojí za to.“
Poslední otázka. Komu jste fandil a jste spokojen s výsledkem?
„Já jsem, když se mě ptal kolega z Novy, řekl, že tady mám vnuka a vnouček je nadšený z Landa Norrise. Tak jsem řekl, že tedy budu fandit jako vnouček Landovi a ono to vyšlo.“