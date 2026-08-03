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Revize jezdců F1: Antonelli jako kořist pro lovce, Russell zůstává za očekáváním. Co ostatní?

Jak jsou na tom jezdci F1 po první části sezony?
Jak jsou na tom jezdci F1 po první části sezony?Zdroj: koláž iSport
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Kimi Antonelli slaví výhru ve Velké ceně Belgie
Velkou cenu Belgie vyhrál Kimi Antonelli, pilot stáje Mercedes
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Daniel Fekets
Formule 1
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Na čtyři týdny mají piloti veget, sezona formule 1 se znovu rozjede až 23. srpna v Nizozemsku. Po jedenácti odjetých závodech je načase bilancovat. Deník Sport a web iSport vybral jezdce, kteří zatím mile i nemile překvapují. Dosud nebodovala jen zkušená dvojice z Cadillacu, která doplácí na očekávané porodní bolesti. Stejně tak se trápí i v Aston Martin, za což ale Fernando Alonso s Lancem Strollem nemohou.

Překvapují

Kimi Antonelli

  • Tým: Mercedes

  • Průběžné pořadí: 1. místo (219 bodů)

Ve své druhé sezoně ve formuli 1 má našlápnuto k titulu. Stále teprve devatenáctiletý Ital se může stát vůbec nejmladším šampionem v historii. Na druhého Lewise Hamiltona drží padesátibodový náskok, avšak ustojí na konci sezony očekávaný a stupňující se tlak? Vyhrál už šest závodů, mimo stupně vítězů dojel jen dvakrát.

Překvapují

Lewis Hamilton

  • Tým: Ferrari

  • Průběžné pořadí: 2. místo (169 bodů)

Pookřál. A to tak, že pořádně. Po nepovedené premiérové sezoně ve Ferrari je v celkovém pořadí najednou druhý. Stále může pomýšlet na rekordní osmý titul, čímž by se na čele historických tabulek definitivně osamostatnil před Michaelem Schumacherem. Největší parádu předvedl v Barceloně, kde vyhrál svůj 106. závod.

Překvapují

Isack Hadjar

  • Tým: Red Bull

  • Průběžné pořadí: 8. místo (68 bodů)

Nedávno vedle Maxe Verstappena tvrdě narazili Sergio Pérez, Liam Lawson i Júki Cunoda. Konkurenceschopného parťáka má Nizozemec až v Isacku Hadjarovi. Francouz dojel sedmkrát za sebou mezi čtvrtým až šestým místem, pódium mu ale uniká. Třeba se to změní v Nizozemsku, kde bral loni coby jezdec Racing Bulls třetí místo.

Překvapují

Arvid Lindblad

  • Tým: Racing Bulls

  • Průběžné pořadí: 11. místo (23 bodů)

Stájový kolega Liam Lawson je sice o dvacet bodů před ním, avšak osmnáctiletý mladík ve své premiérové sezoně už několikrát zaujal. Mimo bodované pozice dojel jen třikrát, momentálně navíc drží sérii šesti závodů, v nichž pokaždé něco posbíral. Nejlépe si vedl v Monaku a Velké Británii, kde skončil sedmý. Red Bull v něm má poklad.

Překvapují

Pierre Gasly

  • Tým: Alpine

  • Průběžné pořadí: 10. místo (42 bodů)

Francouzskému Alpine změna pravidel rozhodně nahrála. Po zpackaném minulém roce, v němž sesbíral jen 22 bodů, je na tom už daleko lépe. Především díky Pierru Gaslymu, jenž vybojoval už 42 bodů. Zkraje června se zaskvěl v Monaku, kde dojel počtvrté v kariéře třetí. Jeho největší úspěch? Senzační vítězství v Monze z roku 2020.

Vedou si slušně

Charles Leclerc

  • Tým: Ferrari

  • Průběžné pořadí: 4. místo (138 bodů)

V předchozím roce tahal Ferrari on, jenže v současnosti je Lewis Hamilton lepší. Osmadvacetiletý Monačan s ambicemi na titul se po nedokončených závodech v Monaku a Barceloně zvedl. V Silverstone vyhrál svou devátou Grand Prix v kariéře, v Belgii skončil druhý a naposledy v Maďarsku čtvrtý. Chtěl by ale mnohem víc.

Vedou si slušně

Lando Norris

  • Tým: McLaren

  • Průběžné pořadí: 5. místo (128 bodů)

Titul už pravděpodobně neobhájí. McLaren zkrátka není tak silný jako v předchozích dvou sezonách, za Mercedesem i Ferrari zaostává. Boj o TOP 3 bude pro Landa Norrise maximem. Velký krok k tomu udělal na Hungaroringu, kde poprvé v sezoně vyhrál. Zároveň potvrdil, že se mu v Maďarsku daří, slavil tam už podruhé za sebou.

Vedou si slušně

Max Verstappen

  • Tým: Red Bull

  • Průběžné pořadí: 6. místo (109 bodů)

Bez ohledu na výsledky v něm mnozí experti i fanoušci pořád vidí nejlepšího jezdce současnosti. Naprosto právem. Čtyřnásobný šampion už roky ždímá z Red Bullu maximum. Naposledy se mu to povedlo v Maďarsku, kde dojel druhý. Po závodě tomu nemohl uvěřit: „Jak jsme sakra mohli skončit druzí? To je neuvěřitelné, skvělý výsledek.“

Vedou si slušně

Oliver Bearman

  • Tým: Haas

  • Průběžné pořadí: 13. místo (18 bodů)

V porovnání s kolegou Estebanem Oconem září. Povedly se mu hlavně úvodní závody, v nichž bral v Austrálii sedmé a v Číně dokonce páté místo. Poté už bodoval jen v Kanadě. Ve formuli 1 jezdí svou druhou kompletní sezonu, nejlépe dopadl před rokem v Mexiku, kde zaostal jen za trojicí Norris - Leclerc - Verstappen. Bude ještě lepší.

Vedou si slušně

Gabriel Bortoleto

  • Tým: Audi

  • Průběžné pořadí: 14. místo (10 bodů)

Pokaždé byl ve hře o body. První dva získal už v Austrálii, na další si musel počkat do Británie a Belgie, kde bral po čtyřech. Zároveň při Grand Prix Monaka, Barcelony, Rakouska a Maďarska byl od zisku jen kousek, končil totiž jedenáctý. S novým prostředím Audi se sžívá slušně, mnohem lépe než jeho zkušenější parťák Hülkenberg.

Zůstávají za očekáváním

George Russell

  • Tým: Mercedes

  • Průběžné pořadí: 3. místo (160 bodů)

V předchozích sezonách by s dosavadním bodovým ziskem do této kategorie nepatřil. Jenže nyní je situace odlišná. George Russell má k dispozici nejsilnější vůz a bojuje za nejambicióznější stáj, ovšem od titulu je zatraceně daleko. Dvakrát už závod nedokončil a jednou dojel mimo desítku. Zvítězil jen v Austrálii a Rakousku.

Zůstávají za očekáváním

Oscar Piastri

  • Tým: McLaren

  • Průběžné pořadí: 7. místo (92 bodů)

Před rokem formuli 1 několik měsíců vévodil a o titul bojoval až do posledního závodu, jenže nakonec se před kolegou Norrisem sklonil. Letos už to Oscaru Piastrimu nevychází. V Austrálii a Číně ani neodstartoval a na bednu vystoupal jen v Japonsku a Miami. Skvělý výsledek měl na dosah v Maďarsku, kde jej zradila převodovka.

Zůstávají za očekáváním

Carlos Sainz

  • Tým: Williams

  • Průběžné pořadí: 15. místo (6 bodů)

Kvůli kombinaci problémů při zimním vývoji se Williams trápí. Ostatně v průběžném pořadí Poháru konstruktérů je až devátý, horší už jsou jen v Aston Martin a Cadillacu. Přitom před rokem se zdálo, že se slavná stáj znovu přibližuje k nejlepším. Na výkonnost vozu doplácí oba zkušení jezdci, Carlos Sainz uzmul jen šest bodů.

Zůstávají za očekáváním

Alexander Albon

  • Tým: Williams

  • Průběžné pořadí: 16. místo (5 bodů)

Alexander Albon je na tom ještě o bod hůř. V Miami bral jeden za desáté místo, v Monaku skončil osmý. Třicetiletý závodník v průběhu roku zmínil, že vůz silně ovlivňují poryvy větru, což ničí jeho jezdecký rytmus a konzistenci. V minulosti ukázal, že závodit umí. Vždyť v minulé sezoně mu v celkovém pořadí patřilo dokonce osmé místo.

Zůstávají za očekáváním

Esteban Ocon

  • Tým: Haas

  • Průběžné pořadí: 17. místo (3 body)

Ani s Haasem se velká paráda udělat nedá, jenže patnáctibodové manko Estebana Ocona na týmového kolegu Olivera Bearmana doslova bije do očí. Francouzský pilot se pravidelně umisťuje mimo bodované příčky, jinak tomu bylo jen v Japonsku a Monaku. Pozitivní je, že všechny závody dokončil, technické problémy jej zatím netrápí.

Jak si vedou ostatní?

Liam Lawson
Tým: Racing Bulls
Průběžné pořadí: 9. místo (43 bodů)

Franco Colapinto
Tým: Alpine
Průběžné pořadí: 12. místo (19 bodů)

Nico Hülkenberg
Tým: Audi
Průběžné pořadí: 18. místo (2 body)

Fernando Alonso
Tým: Aston Martin
Průběžné pořadí: 19. místo (1 bod)

Lance Stroll
Tým: Aston Martin
Průběžné pořadí: 20. místo (0 bodů)

Valtteri Bottas
Tým: Cadillac
Průběžné pořadí: 21. místo (0 bodů)

Sergio Pérez
Tým: Cadillac
Průběžné pořadí: 22. místo (0 bodů)

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