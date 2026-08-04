Trump chtěl před lety F1 v New Jersey, jednal přímo s Ecclestonem. Proč projekt zkrachoval?
Formule 1 jednala před lety o závodě v New Jersey. Nejen na to zavzpomínal současný šéf stáje Alpine Flavio Briatore, který projekt rozjížděl s nynějším americkým prezidentem Donaldem Trumpem. „Donald tehdy o formuli 1 moc nevěděl, ale byl skvělým promotérem. V té době pořádal boxerské zápasy a také nejrůznější akce třeba v Las Vegas,“ líčil šestasedmdesátiletý italský multimilionář.
Že se Donald Trump mile rád angažuje i ve sportu, potvrdilo nedávné mistrovství světa ve fotbale. Šéf Bílého domu v průběhu mundialu zavolal svému věrnému kamarádovi Giannimu Infantinovi, aby zrušil jednozápasovou stopku za červenou kartu pro klíčového útočníka USA Folarina Baloguna. Nejvyšší muž FIFA jeho žádosti skandálně vyhověl.
Několik let předtím, než se stal Trump poprvé prezidentem, bojoval za uspořádání formule 1 v New Jersey. Jeho plány nakonec ztroskotaly z důvodu, že na začátku druhé dekády 21. století nebyla královna motorsportu v USA populární. Podle Flavia Briatoreho se na ni pohled Američanů zásadně změnil až díky prodeji komerčních práv společnosti Liberty Media.
Spojené státy se s formulí 1 rozloučily v roce 2007, kdy po osmi letech skončilo pořádání Velké ceny USA na okruhu v Indianapolis. Briatoreho to přimělo hledat nové místo. Ital tak spojil síly s vlivným podnikatelem Trumpem, aby tehdejšímu šéfovi F1 Berniemu Ecclestonovi svůj projekt představili.
„Domluvil jsem Donaldovi videohovor s Berniem. Seděli jsme v Donaldově kanceláři a společně řešili, kde by bylo v okolí New Yorku nejlepší uspořádat závod. Donald nám ale řekl, že New York je z několika důvodů velmi komplikovaný, zatímco New Jersey je správná volba. Bernie proto začal jednat se dvěma nebo třemi různými partnery v New Jersey,“ vzpomínal Briatore.
„Nikdy se nám to ale nepodařilo dotáhnout, protože formule 1 tehdy nebyla považována za nic výjimečného. V Americe se mluvilo hlavně o NASCAR nebo IndyCaru, což byl úplně jiný byznys. Formule 1 tehdy neměla prakticky žádnou hodnotu,“ navázal šéf Alpine.
Přitom v současné době má ve Spojených státech hned tři závody, konkrétně v Miami, Austinu a Las Vegas. Zájem o F1 podle Briatoreho pozvedla mediální společnost Liberty Media Corporation, která po roce 2017 změnila způsob, jakým Američané formuli 1 vnímají.
„Dnes dojedeme do Ameriky, do Miami, a na závodní víkend přijde 500 000 lidí. V Austinu je plno, v Las Vegas také. Sami vidíte, že se formule 1 dramaticky mění. Každý závod je vyprodaný, ať už prší, nebo neprší. Liberty je mnohem otevřenější. Bernie byl v obchodních záležitostech velmi silný, ale hodně omezující,“ doplnil Briatore.