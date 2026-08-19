Druhá šance pro zatraceného Japonce. Tvrdá hra Red Bullu vrací Tsunodu do F1
Ve světě červených býků se neodpouští, ale občas se tu dějí zázraky. Nešťastné zranění Isacka Hadjara spustilo před Velkou cenou Nizozemska dominový efekt. Liam Lawson usedne vedle Maxe Verstappena a do kokpitu Racing Bulls se na víkend nečekaně vrací Yuki Tsunoda – pilot, nad kterým už všichni zlomili hůl.
Yuki Tsunoda se vrací do kokpitu jen rok po oficiálním vyhazovu z týmu Red Bull. Japonský jezdec nahradí na VC Nizozemska Liama Lawsona v sedadle Racing Bulls. Tsunoda má v letošním ročníku závodní série pouze roli testovacího jezdce. Nyní mu však čachry v týmech Red Bullu a Racing Bulls přinesly nečekanou a zřejmě jen dočasnou sedačku.
Nahrazený Liam Lawson si však nemá na co stěžovat. Sám si totiž také přilepšil. Všechno je zapříčiněno volným místem v sedadle Red Bullu, do kterého Lawson v neděli zasedne.
Isack Hadjar si přes letní pauzu zranil zápěstí a nemůže o víkendu závodit. Přece jen točit volantem v extrémní rychlosti dá rukám pořádně zabrat. Jak je u Red Bullu zvykem, vedení ihned po Hadjarově zranění sáhlo po jezdci z juniorské stáje. Jelikož je vždy bezpečnější vsadit na jezdce, který už má platnou smlouvu, a určitě do seniorského týmu neposadí Lindblada, Lawson měl volnou cestu.
Šestadvacetiletému Tsunodovi díky tomu spadla do klína nečekaná příležitost přesně v týmu, který ho pro velký svět motorsportu vychoval – Racing Bulls, bývalé Alpha Tauri. „Jsem rád, že mohu znovu usednout za volant a zaskočit za tým. Přeji Isackovi rychlé uzdravení,“ napsal Tsunoda na sociální sítě.
Vzestup a pád
Hrátky se směnami jezdců připomínají tvrdou politiku, která panuje u červených býků. Tradičně totiž mění a přetahují jezdce, jak se jim zachce. A to ihned v momentě, kdy jsou výkony nedostačující. Doplatilo na to už několik talentovaných pilotů – ať už to byl v minulosti Daniel Ricciardo, nebo následně právě Tsunoda.
Po třech letech přehlížení byl loni konečně povýšen z juniorského týmu do Red Bullu. Narazil však na těžkou překážku – nikdo se nevyrovná Maxu Verstappenovi. Když Verstappen dokázal z auta vymačkat druhé místo a Tsunoda se plácal mimo body, nasadila mu stáj výraznou stopku. Ne návrat k juniorům, ale absolutní konec.
Nyní se však vrací, i když jenom dočasně, na místo, které mu dalo všechno. Do kdy bude tahle pohádka trvat, záleží jen na tom, jak se Hadjarovi zahojí zápěstí. Tsunodu a výkony dalších jezdců si budou moct diváci prohlédnout již v neděli. VC Nizozemska startuje v 15:00.