Konec spekulací. Čtyřnásobný mistr světa F1 Verstappen prodloužil smlouvu s Red Bullem
Otevřená zadní vrátka, tajné schůzky v paddocku a ultimáta ohledně rychlosti vozu. Letošní sezona byla pro Maxe Verstappena plná pochybností o tom, kam budou jeho kroky směřovat dál. Čtyřnásobný mistr světa teď ale karty konečně vyložil na stůl a svým krokem spustil v královně motorsportu opravdovou lavinu.
Max Verstappen prodlužuje smlouvu s Red Bullem. Nizozemský jezdec bude pro červené býky jezdit až do konce roku 2030. Zásadní oznámení přichází těsně před domácí Velkou cenou na okruhu v Zandvoortu. Do víkendového závodu proto vyrazí s klidnou hlavou, ale i s vědomím pevného přikování k rakouské stáji na minimálně další čtyři sezony.
O osudu osmadvacetiletého závodníka se debatovalo dlouho. Poslední kontrakt sice platil až do roku 2028, obsahoval však výstupní klauzuli pro případ nedostatečných výkonů. Nešlo přitom o jezdecká selhání, ale o výsledky vozu. Pokud by se čtyřnásobnému šampionovi zdálo, že tým nedosahuje výsledků, jaké by si přál, mohl z týmu odkráčet. Zda stejnou pojistku obsahuje i nová dohoda, se zatím neví.
Vedení Red Bullu chtělo nicméně před samotným podpisem veškeré pochybnosti rozptýlit. „Max nám dal jasně najevo, že chce v týmu pokračovat. Aby byl spokojený, tak ale potřebuje rychlé auto,“ řekl šéf týmu Laurent Mekies.
Nyní jsou veškeré otazníky pryč. Samotný Nizozemec se z prodloužení těší: „Vždycky jsem to říkal: tým je pro mě jako druhá rodina a cítím se v něm opravdu jako doma. Přišel jsem do něj s nadějí, že budu vyhrávat závody. To, čeho jsme společně dosáhli, bylo prostě úžasné – sdíleli jsme spoustu neuvěřitelných okamžiků a získali čtyři tituly mistra světa. Pokračovat v této cestě se stejným týmem, ve kterém jsem strávil celou svou kariéru, je opravdu výjimečné a přesně to jsem si vždycky přál.“
Konec kariéry nebo přestup do McLarenu
Během letoška se kolem Verstappenovy budoucnosti točilo obrovské množství otázek. Pilot rozvířil divoké debaty o tom, kam se pro příští sezonu vydá. Jednou z možností, tou nejextrémnější, bylo ukončení kariéry, které naznačil letos v Suzuce. Najednou nešlo o to, jestli ho zlákal šéf Mercedesu Toto Wolff, nebo CEO McLarenu Zak Brown. Šlo o to, zda chce vůbec zůstat ve formuli 1.
Kromě odchodu do závodního důchodu se vážně spekulovalo o McLarenu. Zda měl nahradit úřadujícího šampiona Norrise, nebo schopného Piastriho, zůstává záhadou. Až do poslední chvíle si Verstappen nechával otevřená zadní vrátka, pokud by chtěl ze stáje červených býků odejít. Vzhledem k rekordnímu rejstříku a talentu by mu otevřeli dveře snad v každém týmu v paddocku.
Verstappenova loajalita k týmu odstartovala lavinu Silly Season – oné pověstné doby, kdy se paddock promění v drbárnu plnou tajných schůzek a strategií. Doteď zbytek pole jen napjatě vyčkával, kdo jako první škrábne podpis na smlouvu. Nyní padla hlavní kostka domina a jezdecký trh se nezadržitelně dává do pohybu.