Verstappen versus 100 motokár. Šampion F1 vyhlíží v Silverstone dokonalý chaos
Stovka soupeřů, start ze samého chvostu a návrat k motorsportovým začátkům. Maxe Verstappena čeká v polovině září v Silverstone speciální motokárová bitva. Postaví se na start závodu, který by se měl stát největším v dějinách.
Max Verstappen nemá motorsportu nikdy dost. Po účasti na Nürburgringu se nyní vrací tam, kde před léty začínal. 16. září se uskuteční speciální závod organizovaný stanicí ESPN, kde čtyřnásobný šampion usedne do klasické motokáry. Max jako ultimátní jezdec bude samozřejmě startovat z poslední, 101. příčky. Akce by se měla zapsat do historie jako největší závod svého druhu na světě.
Trať bude vybudována na okruhu v britském Silverstone a navrhl ji pilot motokár David Terrien, který ji přizpůsobil dané ploše i návalu jezdců.
„Těším se, až uvidím, jaký chaos se přede mnou odehraje,“ popsal Nizozemec nadšení z nadcházejícího závodu. Jeho jméno však nebude jediné vyčnívající na startovní listině.
Kromě bývalého mistra světa se klání zúčastní i basketbalista Chris Matthews, freestyle cyklista Matt Jones nebo světoznámí streameři. Úplný seznam závodníků však zůstává záhadou.
Bláznivé motokárové utkání není prvním případem, kdy si Verstappen odskočil z formule 1 jinam. Nizozemec je potulkami známý. Očividně mu závodění v královně motorsportu samo o sobě nestačí a rád se vydává do jiných závodních sérií.
Loni v květnu si na Nürburgringu vyzkoušel GT3 Ferrari a mimo jiné překonal i rekord okruhu. Obyčejný den pro čtyřnásobného mistra. Tehdy použil dnes už známou přezdívku Franz Hermann, aby se vyhnul davům. „Věděl jsem, že jakmile tam budu, lidi si toho všimnou. Chtěli po mně falešné jméno, tak jsem řekl, ať je co nejvíc německé,“ řekl pro Motorsport.com.
Rok nato se do typu GT3 posadil znovu, tentokrát však na čtyřiadvacetihodinový závod kolem Nordschleife. Nebýt mechanického problému na autě, celé utkání by pravděpodobně ovládl. Odborníci se po jeho vystoupení shodovali v tom, jak neskutečný byl jeho výkon na trati.
Nyní usedá do vozu, ve kterém jeho kariéra začala. I když už v motokárách léta nezávodí, tvrdí, že motokáry jsou jako kolo, na to se nezapomíná. „Jde o to pochopit, jak motokára drží na trati. Motokárám jsem se věnoval léta, takže člověk se do toho dostane přirozeně,“ vysvětlil.
Jak si Verstappen povede, budou moct diváci vidět i naživo na Disney+.