Past jménem Madrid. F1 otestuje zbrusu nový okruh, ve Ferrari varují
Formule 1 zavítá podruhé v sezóně do Španělska na zbrusu nový hybridní okruh v Madridu, který kombinuje městské ulice s novou profesionální tratí o délce 5,416 km.
Nevyzpytatelná trať s 22 zatáčkami si vysloužila přezdívku Džidda na steroidech, přičemž největším strašákem je téměř 180stupňová zatáčka La Monumental s náklonem 13,5 stupně.
Piloti Ferrari varují před minimálním prostorem pro předjíždění a nedostatkem rovinek, kvůli čemuž bude nadcházející Velká cena obrovskou kvalifikační loterií.
Španělsko zažívá letos už druhý svátek formule 1, tentokrát ale se zcela novou kulisou. V Madridu vyrostl nevyzpytatelný hybridní okruh, který svými extrémními parametry připomíná saúdskoarabskou Džiddu. Vysoké rychlosti, minimální prostor pro předjíždění a nevyzkoušený asfalt dělají z nadcházející Velké ceny naprostou loterii.
Královnu motorsportu čeká novinka. Od pátku se nejrychlejší piloti planety podívají podruhé v letošní sezoně do Španělska. Běžnou zastávkou kalendáře bývá závodní okruh v Barceloně, avšak letos se přidává zbrusu nový Madring. Ačkoliv se formule 1 vrací k hlavnímu městu poprvé od roku 1981, kdy se závodilo na nedaleké zastaralé Jaramě, tentokrát fanoušky i jezdce čeká úplně jiný zážitek.
Velká cena se odehraje přímo v centru města, jelikož jde o hybridní okruh, kombinující ulice Madridu s profesionální, nově postavenou tratí. Okruh měří 5,416 kilometru, na kterém musí jezdci zdolat dvaadvacet zatáček. Hned po oznámení plánů na novou VC dostal areál přezdívku Džidda na steroidech, odkazující na slavnou trať v Saúdské Arábii.
Výstavba oficiálně skončila až v červenci, nadcházející víkend tak bude absolutní závodní premiérou. Nejdramatičtějším místem bude bezpochyby 12. zatáčka, ‚La Monumental‘. Klopená šílenost bude největším bodem okruhu s otočením prakticky o 180 stupňů. Jezdci tady mají možnost dostat z aut maximum. Náklon 13 a půl stupně je přímo nutí vstupovat do zatáčky na plný plyn.
Skok do neznáma
Před startem pátečního tréninku nad hlavami jezdců visí jeden velice závažný otazník. Jak se na okruhu bude jezdit? Z celého paddocku si totiž okruh vyzkoušeli pouze tři piloti: Carlos Sainz a oba jezdci Ferrari. Z italské stáje se ozývají obavy hlavně z velkolepé La Monumental: „Řeknu to slušně. V kvalifikaci budeme muset být hodně odvážní, protože to bude určitě na hraně,“ řekl Charles Leclerc, který do Madridu přichází po velké bouračce v Monze.
Skeptický je i Hamilton. „Nejsou tam téměř žádné rovinky, takže tohle bude spíš okruh na jedno kolo v kvalifikaci. Není tam moc míst k předjíždění.“
A Sainz? Jako ambasador okruhu většinou chválí, avšak ani on si neodpustil přiznat, že Madrid byl z velké části i trendovou volbou: „Je to v módě mít okruhy, jako je Džidda nebo Baku, které jsou blízko u města.“
Jezdci tak vstupují do pátečních tréninků, aniž by přesně věděli, co od trati čekat. Protože jedna věc je zajíždět rychlá kola na simulátoru, a druhá vrhnout se do klopené zatáčky v rychlosti 300 kilometrů za hodinu.
VC Španělska
|Den
|Program
|Čas
|Pátek
|1. trénink
|13:30–14:30
|Pátek
|2. trénink
|17:00–18:00
|Sobota
|3. trénink
|12:30–13:30
|Sobota
|Kvalifikace
|16:00–17:00
|Neděle
|Závod
|15:00