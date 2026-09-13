Chaos v Madridu, slaví Antonelli. Strollův náraz zničil Norrisovi závod, Hamilton odstoupil
Závod v Madridu nabídl dramatickou podívanou plnou zvratů, chyb i taktických bitev. Zatímco úřadující šampion Lando Norris doplatil na načasování safety caru po nehodě Lance Strolla a ztratil naději na vítězství, z chaotického průběhu nakonec vyšel vítězně Kimi Antonelli. Na stupních vítězů ho doplnili druhý Max Verstappen a právě smolař závodu Norris.
Antonelli si připisuje další vítězství ve formuli 1, tentokrát poprvé na okruhu Madring. Úvod přitom nabídl naprostý chaos. Mladý Ital se sice téměř dostal před Norrise, vzápětí ale dvakrát vynechal šikanu a musel vedení přenechat úřadujícímu šampionovi. Situace ihned využil Max Verstappen a narval se ještě před Antonelliho, který se tak po nepovedeném startu propadl na třetí příčku.
Naděje na vítězství se pro Norrise rozplynuly v 15. kole, kdy se Lance Stroll rozhodl svůj Aston Martin zaparkovat ve zdi. Brit byl v momentě vyhlášení safety caru už na cílové rovince a propásl tak možnost zajet k mechanikům. V závěru velké ceny sice dokázal vybojovat třetí místo, ale přes druhého Nizozemce se už ani navzdory lepší rychlosti nedostal.
Bitva v boxech
Náraz Lance Strolla se ukázal jako strategicky zásadní a závod se tak rozhodoval v boxech. Devatenáctiletý Antonelli měnil gumy jen pár sekund po neutralizaci okruhu. Tento jediný pit stop mu nakonec zaručil výhru. „Norris si to zasloužil. Měli jsme prostě štěstí se safety carem,“ uznal italský talent.
K nešťastníkům víkendu patřil Lewis Hamilton. Po startu sice vybojoval zpět místo, o které ho neprávem připravil Verstappen, vzápětí ale utrpěl výrazné poškození brzd. Do 6. kola vjížděl čtvrtý, nakonec se však propadl na chvost a stáj ho stáhla. Pro sedminásobného mistra světa jde o tvrdý návrat do reality, v celkovém hodnocení se totiž drží na třetím místě.
Zmatků kolem zpomalovacího vozu naopak zpočátku využil týmový kolega Charles Leclerc. Do čela se posunul díky tomu, že startoval na tvrdé sadě a zastávku mohl odložit. Monačanova strategie se ale rozpadla ve chvíli, kdy soupeři už podruhé přezouvat nemuseli. Po svém pit stopu se tak propadl těsně pod stupně vítězů, na čtvrté místo.
Další zastávkou bude pro královnu motorsportu Ázerbájdžán, kde se formule rozjedou 26. září.
Výsledky Velké ceny Španělska formule 1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:34:23,754, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -4,351, 3. Norris (Brit./McLaren) -5,089, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -29,116, 5. Russell (Brit./Mercedes) -29,829, 6. Lawson (N. Zél./Red Bull) -1:26,746.
Průběžné pořadí MS (po 14 z 23 závodů): 1. Antonelli 292, 2. Russell 211, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) 191, 4. Norris 186, 5. Leclerc 167, 6. Verstappen 145.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 503, 2. Ferrari 358, 3. McLaren 306, 4. Red Bull 230, 5. Racing Bulls 77, 6. Alpine 68.