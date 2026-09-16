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Jak Enge vnímal Schumachera a Alonsa, kterého porazil. 25 let od startu prvního Čecha v F1

Tomáš Enge s Michaelem Schumacherem
Tomáš Enge s Michaelem SchumacheremZdroj: Jiří Křenek
Tomáš Enge na trati při závodu F1
Tomáš Enge na trati při závodu F1
Tomáš Enge ve svém monopostu
Tomáš Enge se svým parťákem
Tomáš Enge před závodem F1 v italské Monze v roce 2001
Před Velkou cenou Itálie F1 za Prost představil Tomáš Enge slavnostně svůj monopost
Před Velkou cenou Itálie F1 za Prost představil Tomáš Enge slavnostně svůj monopost
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Daniel Fekets
Formule 1
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Přesně před pětadvaceti lety se stal vůbec prvním českým jezdcem, který startoval v závodě formule 1. A zatím také posledním. Tomáš Enge debutoval v královně motorsportu při Velké ceně Itálie, pouhých pět dní po svých pětadvacátých narozeninách a teroristických útocích na USA. „Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se vůbec pojede,“ vzpomíná Enge na Grand Prix v Monze.

První závod ve formuli 1 dokončil Tomáš Enge na dvanáctém místě, dokonce před Fernandem Alonsem. Poté ještě za tým Prost bojoval v Indianapolis (14. místo) a na Suzuce, kde ale kvůli problémům s brzdami nedojel. „Byl jsem hozený do rybníku, aniž bych v něm uměl plavat. Nebo spíše jsem uměl plavat jen s rukávky, ale chtěli to po mně bez nich,“ usmívá se čerstvý padesátník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Dnes je to přesně pětadvacet let, co jste ve formuli 1 debutoval. Jaké máte vzpomínky na Grand Prix v Monze?
„Samozřejmě krásné, protože jsem dosáhl vrcholu. Jel jsem formuli 1, což je to nejvíc, čeho může člověk v motorsportu dosáhnout.“

Řadíte to úplně nejvýš, přestože máte za sebou spoustu dalších úspěchů?

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