Jak Enge vnímal Schumachera a Alonsa, kterého porazil. 25 let od startu prvního Čecha v F1
Přesně před pětadvaceti lety se stal vůbec prvním českým jezdcem, který startoval v závodě formule 1. A zatím také posledním. Tomáš Enge debutoval v královně motorsportu při Velké ceně Itálie, pouhých pět dní po svých pětadvacátých narozeninách a teroristických útocích na USA. „Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se vůbec pojede,“ vzpomíná Enge na Grand Prix v Monze.
První závod ve formuli 1 dokončil Tomáš Enge na dvanáctém místě, dokonce před Fernandem Alonsem. Poté ještě za tým Prost bojoval v Indianapolis (14. místo) a na Suzuce, kde ale kvůli problémům s brzdami nedojel. „Byl jsem hozený do rybníku, aniž bych v něm uměl plavat. Nebo spíše jsem uměl plavat jen s rukávky, ale chtěli to po mně bez nich,“ usmívá se čerstvý padesátník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.
Dnes je to přesně pětadvacet let, co jste ve formuli 1 debutoval. Jaké máte vzpomínky na Grand Prix v Monze?
„Samozřejmě krásné, protože jsem dosáhl vrcholu. Jel jsem formuli 1, což je to nejvíc, čeho může člověk v motorsportu dosáhnout.“
Řadíte to úplně nejvýš, přestože máte za sebou spoustu dalších úspěchů?