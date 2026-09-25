Nejistota okolo závěru sezony. Válka na Blízkém východě komplikuje situaci, F1 má plán B
- Formule 1 řeší kvůli válečnému konfliktu na Blízkém východě možné zrušení závěrečných závodů v Kataru a Abú Zabí.
- Původně odložený závod v Bahrajnu se odehraje v náhradním termínu začátkem října na okruhu v malajsijském Sepangu.
- Jako náhrada za závěr sezony se nabízí italská Imola, jezdci i šéfové týmů však mají obavy z chladného prosincového počasí.
Pojedou se v závěru sezony dva závody na Blízkém východě? Definitivní verdikt padne v polovině října. Jezdci formule 1 tak sami nevědí, o kolik bodů ještě budou usilovat. „Nemám všechny informace, takže úplně nevím, jak vysoká jsou všechna rizika. Věřím Stefanovi Domenicalimu, že pro tento sport udělá nejlepší možné rozhodnutí. Snad tam nakonec budeme moci jet,“ přeje si Lewis Hamilton. Pokud ale vedení F1 Grand Prix v Kataru a Emirátech utne, náhrada se připravuje.
Válečný konflikt mezi Íránem a Spojenými státy už část letošní sezony poznamenal. V březnu zkomplikoval cestování na úvodní Velkou cenu Austrálie a o měsíc později dokonce vedl k odložení závodů v Bahrajnu a Saúdské Arábii.
Bahrajnská Grand Prix se ale přece jen pojede. Respektive Velká cena Bahrajnu v Malajsii, jak zní její oficiální název. Závod, jenž měl původně proběhnout na okruhu v Sepangu, se uskuteční 4. října o zhruba šest tisíc kilometrů dál.
Podobná varianta je na stole také v případě, že vedení F1 zruší závěrečné dva podniky na Blízkém východě. Přesněji se jedná o Velké ceny Kataru a Abú Zabí. „Pokud mám mluvit za sebe, jet tam chci. Blízký východ mám rád. Z toho, co jsem četl, mám pocit, že situace tam vypadá v pořádku,“ říká Lewis Hamilton pro web RacingNews365.com.
Šéfové stájí si kladnou otázky ohledně klimatických podmínek
Místo Spojených arabských emirátů by se mohlo jet v Imole, jenže prosincový termín jezdce do Itálie příliš neláká. „Z hlediska počasí to nemusí být úplně nejlepší,“ má jasno jezdec Ferrari a sedminásobný světový šampion.
Jasno by mělo být v polovině října, kdy generální ředitel F1 Stefano Domenicali vydá definitivní verdikt. „V tu chvíli budeme všichni vědět, jaká je situace,“ líčí šéf týmu Haas Ajao Komacu. „Jak jsme diskutovali v pondělí na zasedání Komise F1, polovina října je poslední termín pro takové rozhodnutí,“ doplňuje svého protějška Mattia Binotto z Audi.
Otázku ohledně případných chladných a deštivých podmínek v Imole si kladou i sami šéfové. „Z technického hlediska bychom mohli mluvit o zimním období a zimních pneumatikách, ale když se podíváte na průměrnou teplotu v Imole v tomto ročním období, bývá tam tepleji než v Las Vegas v době, kdy se tam jede noční závod. Nemyslím si, že by to byl skutečný důvod k obavám. Snad se rozhodneme správně,“ pokračuje Binotto.
Diskutovat se bude i nad personálními záležitostmi, neboť formule 1 se obvykle koná v Evropě jen v průběhu letních měsíců. „Někteří lidé mají přes zimu jiná zaměstnání, proto musíme najít náhradní lidi, kteří to za ně udělají. Jsem si jistý, že všichni zajistíme, aby se tak stalo, pokud to bude nutné. Doufejme, že jako základ budeme moci jet do Kataru a Abú Zabí. To by bylo opravdu skvělé,“ přemítá Komacu před dnešním závodem v Baku.
|Termín
|Závod
|Dnes
|Velká cena Ázerbájdžánu
|4. října
|Velká cena Bahrajnu v Malajsii
|11. října
|Velká cena Singapuru
|25. října
|Velká cena USA
|1. listopadu
|Velká cena Mexika
|8. listopadu
|Velká cena Brazílie
|22. listopadu
|Velká cena Las Vegas
|29. listopadu
|Velká cena Kataru???
|6. prosince
|Velká cena Abú Zabí???