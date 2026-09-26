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Drama v ulicích Baku: Russell porazil Verstappena o desetinu a snížil ztrátu na Antonelliho

Velká cena Ázerbájdžánu 2026
Velká cena Ázerbájdžánu 2026Zdroj: ČTK / AP / Pavel Bednyakov
Velká cena Ázerbájdžánu 2026
Velká cena Ázerbájdžánu 2026
Velká cena Ázerbájdžánu 2026
Velká cena Ázerbájdžánu 2026
Velká cena Ázerbájdžánu 2026
Velká cena Ázerbájdžánu 2026
Velká cena Ázerbájdžánu 2026
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ČTK, iSport.cz
Formule 1
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Pouhá desetina sekundy rozhodla o králi ulic v Baku. George Russell uhájil v závěru Velké ceny Ázerbájdžánu první pozici, za zády nechal rozjetého Maxe Verstappena a slaví vítězství. Brit tak vyslal jasný vzkaz svému týmovému kolegovi Kimimu Antonellimu a boj o titul mistra světa je znovu otevřený.

Russell si připsal třetí výhru v sezoně a na druhé příčce průběžného pořadí šampionátu snížil ztrátu na vedoucího Kimiho Antonelliho na 66 bodů. Druhý pilot Mercedesu po nehodě v kvalifikaci a startu z 16. místa dojel pátý.

Russell si v pátek suverénně zajistil pole position, první místo udržel i po startu a dlouho to vypadalo, že si v ulicích Baku dojede pro bezproblémové vítězství. Jenže nudný závod poté výrazně ovlivnily a zdramatizovaly dva zásahy safety caru.

Zpomalovací vůz poprvé vyjel na trať v 31. kole po havárii Alexe Albona z Williamsu. Většina jezdců zamířila do boxů pro nové gumy, a když se znovu začalo závodit, Verstappen toho využil k posunu na druhé místo.

Verstappen na cílové rovince Russella skoro předjel

Podruhé byl zaveden safety car v 36. kole po kolizi čtyř vozů, která mimo jiné ukončila závod obhájci titulu Landu Norrisovi z McLarenu. Chvíli na to navíc jeho týmový kolega Oscar Piastri nezvládl zatáčku, přišel o třetí místo a nakonec obsadil 14. pozici.

Russell i poté bez větších problémů držel vedení, ale v posledním kole při žlutých vlajkách musel zpomalit, Verstappen se díky tomu na něj dotáhl a jen tak tak, že jezdce Mercedesu v cílové rovince nepředjel.

Na druhé příčce průběžného pořadí seriálu má Russell na kontě 236 bodů, Antonelli jich má 302. Na třetím místě je sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton z Ferrari (199), který v Baku dojel šestý.

Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:38:02,143, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,196, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -10,704, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -14,136, 5. Antonelli (It./Mercedes) -14,512, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -22,382.

Průběžné pořadí MS (po 15 z 23 závodů): 1. Antonelli 302, 2. Russell 236, 3. Hamilton 199, 4. Norris (Brit./McLaren) 186, 5. Leclerc 179, 6. Verstappen 163.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 538, 2. Ferrari 378, 3. McLaren 306, 4. Red Bull 263, 5. Racing Bulls 83, 6. Alpine 68.

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