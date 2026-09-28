Takové řízení do F1 nepatří. Norris se omluvil za své ostré výroky: Zůstáváme přáteli
Při sobotní Velké ceně Ázerbájdžánu došlo bezprostředně po odjezdu safety caru k hromadné kolizi, která připravila o body úřadujícího mistra světa Lando Norrise. Šestadvacetiletý Brit se hned po závodě opřel do Franca Colapinta, jenž nehodu zavinil. „Takové řízení do formule 1 nepatří,“ soptil Norris. V pondělí se ale prostřednictvím sociálních sítí omluvil.
Po nehodě ve 36. kole závodu v Ázerbájdžánu odstoupili všichni tři její účastníci. Lando Norris, Pierre Gasly a nakonec i viník Franco Colapinto. „Někteří by formuli 1 vůbec neměli řídit,“ hlásil naštvaný Norris směrem ke Colapintovi.
Argentinský závodník svou chybu okamžitě uznal. Při nájezdu do levotočivé zatáčky dupnul na brzdu až příliš pozdě. Komisaři mu vyměřili desetisekundovou penalizaci, která ale neplatila, neboť pilot závod nedokončil. Při nadcházející Grand Prix v Malajsii tak na startu klesne hned o pět míst.
„Minul jsem brzdný bod. Přední kola se mi zablokovala a úplně jsem ztratil kontrolu nad vozem. Omlouvám se všem fanouškům i svému týmu. Jsem opravdu zklamaný, připravil jsem tým o hodně bodů,“ smutnil Colapinto ze stáje Alpine.
„Když způsobíte takovou nehodu při restartu, měli byste dostat zákaz startu alespoň na jeden závod. Myslím, že FIA by měla být daleko přísnější a za takové věci udělovat zákazy,“ měl jasno Norris, jemuž se sen o obhajobě titulu vzdaluje. V celkovém pořadí je až čtvrtý se ztrátou 116 bodů na prvního Kimiho Antonelliho.
V průběhu pondělí však jezdec McLarenu přišel s omluvou. Norris prostřednictvím sociálních sítí vzkázal: „Po závodě jsem Francovi poslal zprávu, ve které jsem se omluvil za komentáře, které jsem říkat prostě neměl. Vím, jak se chovat, a i když emoce pracovaly naplno, mé vyjádření to rozhodně neomlouvá.“
Sám jsem během let udělal chyby
Norris dále zmínil i těžký víkend v Baku, který vygradoval zklamáním z předčasného konce. „Sám jsem během let udělal vlastní chyby, ty k závodění a bojům na samotné hranici rizika zkrátka patří. S Francem jsme si to vyjasnili, zůstáváme dobrými přáteli a oba se těšíme, až budeme tento víkend znovu závodit,“ doplnil Norris.
Nyní se formule 1 přesouvá do Malajsie, kde se pojede místo dříve zrušené Velké ceny Bahrajnu. V dobré náladě na okruh v Sepangu odcestuje George Russell, jenž oslavil své první vítězství od červnového závodu v Rakousku. V Ázerbájdžánu navíc ovládl i páteční kvalifikaci.
„Ve formuli 1 to byl rozhodně ten nejdominantnější víkend mé kariéry, přišlo to ve skvělý okamžik. Myslím si, že by bylo velmi snadné v průběhu této sezony o sobě zapochybovat. Nemyslím tím nutně boj o titul, ale spíše víru ve vlastní schopnosti. K tomu ale nikdy nedošlo,“ popisoval britský jezdec, který na svého týmového parťáka Antonelliho ztrácí v boji o titul stále propastných 66 bodů.