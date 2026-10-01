Nejistota ve Ferrari? Horner přiživil spekulace o Vasseurově konci, Hamilton se šéfa zastal
Židle šéfa Ferrari Frédérica Vasseura se pořádně houpe. S takovou zprávou přišla zahraniční média poté, co italské stáji v pěti uplynulých závodech formule 1 utekly stupně vítězů. Olej do ohně přilil bývalý boss Red Bullu Christian Horner, jenž uvedl, že angažmá ve Ferrari si představit umí. „Fred je fajn člověk. Osobně si myslím, že odvádí fantastickou práci,“ zastal se svého nadřízeného hvězdný Lewis Hamilton.
Naposledy se vyhouplo Ferrari na bednu v červenci při Grand Prix Belgie. Od té doby zapsala slavná značka „jen“ čtyři čtvrtá místa. Tři díky Charlesi Leclercovi, jedno zásluhou Lewise Hamiltona. V Poháru konstruktérů sice zůstává druhá, ambice má ovšem daleko vyšší.
I proto se po závodě v Ázerbájdžánu začaly šířit spekulace o možném vyhazovu šéfa Frédérica Vasseura. Ferrari však následně vydalo prohlášení, v němž konec osmapadesátiletého Francouze popřelo.
„V posledních dnech se znásobily spekulace kolem Scuderia Ferrari HP, a to zejména ohledně jejího vedení,“ uvedla šéfka komunikace Ferrari Maria Contiová. „Náš postoj je jasný, nezměnil se. Máme plnou důvěru ve Freda i jeho tým. V tuto chvíli a v tomto konkrétním momentu je opravdu důležité, abychom zůstali jednotní, soudržní a veškerou naší energii zaměřili na práci, která nás čeká.“
Dohady o Vasseurově budoucnosti znásobilo vyjádření exšéfa Red Bullu Christiana Hornera, jenž v rozhovoru pro The Times uvedl, že jej návrat do formule 1 láká. Ještě víc však pozice spoluvlastníka v některé ze stájí. Jediným týmem, jemuž by se upsal v pozici řadového zaměstnance, by bylo právě Ferrari.
Hamilton: Snaží se zlomit našeho ducha
„Nemáme v úmyslu přiživovat spekulace. A netýká se to jen zprávy v deníku The Times o panu Hornerovi, kolem Freda se obecně objevuje spousta spekulací. Takže znovu: máme v něj důvěru. Náš postoj je jasný, a to nejen teď. Potvrdili jsme ho už několikrát v minulosti,“ pokračovala Contiová.
Před nedělní Velkou cenou v Malajsii se Vasseura zastal jeho nejslavnější podřízený. „Je dobře, že Ferrari vydalo toto prohlášení. Upřímně si myslím, že vnější zdroje jsou až příliš negativní a snaží se zlomit našeho ducha,“ prohlásil Hamilton.
„Pokud chcete na někoho ukazovat prstem, ukazujte jiným směrem. Z tohoto poselství bychom si měli odnést hlavně to, že Fred ve své pozici zůstává a nikam neodchází. A já tu zůstávám s ním,“ potvrdila britská legenda.
Nic to ale nemění na faktu, že v Maranellu roste tlak. Jezdecký titul získala italská stáj naposledy před devatenácti lety zásluhou Kimiho Räikkönena. Poslední Pohár konstruktérů slavila rok poté.