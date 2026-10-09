Ve stínu dvacetiletého zázraku: Russell ztrácí dech i nervy, Wolff se brání nařčením
Před sezonou byl pasován na favorita, teď George Russell marně hledá recept na svého dvacetiletého kolegu. Kimi Antonelli ukazuje v dominantním Mercedesu špičkovou formu a kráčí za titulem. Frustraci v týmu navíc umocňují spekulace o favorizování jednoho z jezdců i aktuální situace před Velkou cenou Singapuru, kde Russell i přes skvělé tempo odstartuje kvůli penalizaci z chvostu pole.
Kimi Antonelli je na cestě za prvním titulem ve Formuli 1. Teprve dvacetiletý mladík je ve své druhé sezoně a už dává zabrat i ostříleným pilotům. Nejvíc na talent italského jezdce doplácí jeho nejbližší člověk v paddocku – George Russell.
Osmadvacetiletý Russell, který závodí v suverénně nejlepším autě celého startovního pole, nestačí v závodech na týmového kolegu a ztrácí na něj v průběžném pořadí 84 bodů. Sůl do rány sype i obvinění fanoušků, že tým upřednostňuje mladého Itala.
Kdokoliv si to myslí, asi nemá mozek
Toto Wolff, šéf týmu, totiž po Russellově minulotýdenním odstoupení ze závodu reagoval celkem jinak, než kdyby šlo o Antonelliho. Jeho stoický klid, který ostře kontrastoval s pověstnými výbuchy vzteku a rozbíjením sluchátek, vyvolal vlnu obvinění z upřednostňování. On sám tento narativ odmítá. „Kdokoliv si to myslí, asi nemá mozek. To si někdo vážně myslí, že mám někde tlačítko s názvem ‚Chyba motoru pro George‘?“
Do letošního ročníku přitom britský závodník vstupoval jako jasný favorit. Oproti Antonellimu je starší, zkušenější a zná prostředí v Brackley mnohem lépe. Ani to mu však nepomohlo, když největším rivalem je někdo, komu Toto Wolff zařizoval speciální licenci, jen aby ho přetáhl do týmu. Mladý Ital navíc na trati okamžitě prokázal špičkovou rychlost. Russell tak tvrdě narazil na realitu toho, že možná, i přes loajalitu a zkušenosti, nebude miláčkem týmu.
Ohraná písnička
Není to poprvé, co se v jakémkoliv týmu pochybovalo o tom, jestli je jeden z jezdců favorizován. Bylo tomu tak i loni, kdy McLaren schytal lavinu kritiky za takzvané ‚Papaya Rules‘ a mentalitu dvou týmových jedniček.
V roce 2007 to byli Hamilton a Alonso. O devět let později se podobná situace opakovala přímo v Mercedesu. Rivalita Hamilton versus Rosberg rozpoutala velkou debatu o tom, zda stáj z Brackley neupřednostňuje jednoho pilota. Nyní na tyto časy zavzpomínal i sám Wolff: „Něco podobného, co zažíváme teď, se nám dělo i s fanoušky Lewise.“
Letošní sezona však má před sebou ještě sedm zastávek, včetně Singapuru. Na zdejším městském okruhu se mu historicky daří, loni tady zaznamenal vítězství. V páteční sprintové kvalifikaci se navíc osmadvacetiletý Russell opět vyhoupnul do předních příček. Zatímco Antonelli skončil ve sprintovém rozstřelu sedmý, Angličanovi se rychlé kolo povedlo a dostal se na druhou pozici, těsně za Maxe Verstappena.
Sobotní sprint mu ale příliš nepomůže. I když má rodák z King's Lynnu pod umělým osvětlením skvělé tempo, do nedělního závodu si odnáší 40místný trest. Ten ho automaticky odsouvá na samotný chvost startovního roštu.