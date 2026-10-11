Verstappen vyhrál poprvé v Singapuru, Antonelli může příště slavit: Opravdu? Zatím to neřešme
Red Bull, Ferrari, Mercedes. Po Velké ceně Singapuru mělo stupně vítězů stejné týmové obsazení jako před týdnem v Malajsii. Druhé vítězství v řadě zapsal Max Verstappen, jenž potvrdil sobotní pole position i triumf ze sprintu. „Velmi povedený závod,“ neskrýval nejrychlejší muž v cíli. Druhý Charles Leclerc dojel na bedně poprvé od červencové zastávky v Belgii, třetí Kimi Antonelli se naopak znovu přiblížil k titulu.
Velkolepá show s úchvatným ohňostrojem v Singapuru mu patřila vůbec poprvé v kariéře. Max Verstappen zapsal na noční Grand Prix pod luxusními hotely premiérové vítězství, celkově vládl na sedmadvacáté různé trati. „Trvalo to hodně dlouho, než ses dočkal. Jsem rád, že to máš,“ vzkázal mu do vysílačky týmový inženýr.
V průběhu celého víkendu byl Verstappen absolutně dominantní. Na triumf ze sprintu navázal nejrychlejším časem v kvalifikaci i jistě zvládnutým závodem. Přitom už v úvodní zatáčce jej zkoušel nachytat Charles Leclerc, avšak hvězda Red Bullu znovu potvrdila své jezdecké superschopnosti. Pilota Ferrari zkrátka ukázkově zablokovala. „Vždycky se na startu snažíte odvést maximum, naštěstí to tentokrát stačilo,“ radoval se Verstappen.
Antonelli může slavit už příště v Austinu
„Myslím si, že poslední závody pro nás byly opravdu pozitivní. Je skvělé vidět, jak velkou motivaci v týmu máme. Snažíme se dosáhnout dalších úspěchů. Je tady opravdu skvělá parta lidí, se kterými moc rád spolupracuji. Doufám, že si do konce roku užijeme ještě spoustu zábavy,“ pokračoval Nizozemec.
V průběžném pořadí šampionátu se schyluje k rozuzlení. Náskok Kimiho Antonelliho v čele seriálu se stále navyšuje, dvacetiletý Ital je před druhým Georgem Russellem napřed o 102 bodů. Teoreticky může slavit už příště v Austinu, k tomu však potřebuje souhru několika okolností. „Opravdu to tak je? To zatím neřešme, zkusme odjet co nejlepší víkend a dotáhnout to do vítězného konce,“ usmál se jezdec Mercedesu.
„Mám za sebou velmi náročný závod, z třetího místa mám ale velkou radost. Podařilo se mi využít souboje mezi Landem (Norrisem) a Lewisem (Hamiltonem), oba předjet a dovézt to ke skvělému výsledku. Jsem s tím velmi spokojený,“ navázal Antonelli.
Hamilton se omlouval
Naopak Russell startoval do Velké ceny Singapuru až z devatenáctého místa kvůli nasazení nadlimitních komponentů pohonné jednotky. Ze závodu bral nakonec dva body za deváté místo. Jeho mistrovské ambice jsou téměř nenávratně fuč.
Bronzový stupínek zatím drží Lewis Hamilton, jenž se po třetí příčce z kvalifikace propadl o tři místa. Závěrečnými koly se vyloženě protrápil. „Omlouvám se, chlapi. Strategií jsem vás zklamal,“ zahlásil do vysílačky po závodě. „Bylo to mé rozhodnutí a připravil jsem nás o cenné body. Pokusím se to v příštím závodě napravit. Jinak skvělá práce při zastávce v boxech,“ dodal směrem k mechanikům sedminásobný šampion.
„Budeme bojovat až do konce. Máme ještě připraveny další novinky, abychom dosáhli potřebné úrovně. Myslím si však, že v Singapuru jsme měli celkově dobré tempo,“ hodnotil Hamiltonův stájový kolega Leclerc.
„Na začátku závodu jsme byli docela silní, i když se nám v prvním úseku začaly pneumatiky trochu víc degradovat. Během virtuálního safety caru jsme zvolili mírně odlišnou strategii než Max, a já jsem jí věřil až do úplného konce,“ doplnil monacký pilot.
Velká cena Singapuru, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:42:00,785, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -7,335, 3. Antonelli (It./Mercedes) -24,573, 4. Norris (Brit./McLaren) -40,506, 5. Piastri (Aust./McLaren) -49,644, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -53,188.
Průběžné pořadí MS (po 17 z 23 závodů): 1. Antonelli 340, 2. Russell (Brit./Mercedes) 238, 3. Hamilton 229, 4. Verstappen 221, 5. Leclerc 215, 6. Norris 201.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 578, 2. Ferrari 444, 3. McLaren 339, 4. Red Bull 332, 5. Racing Bulls 100, 6. Alpine 68.