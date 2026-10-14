Blíží se korunovace nejmladšího šampiona. Antonelli může slavit už příště, co potřebuje?
Italský jezdec Kimi Antonelli navýšil po Velké ceně Singapuru svůj náskok v čele šampionátu Formule 1 na 102 bodů.
Dvacetiletý pilot Mercedesu může získat svůj premiérový titul mistra světa už při nadcházejícím závodě v Austinu v Texasu.
K definitivní jistotě potřebuje v USA zvítězit a zároveň spoléhat na různé výsledky týmových kolegů George Russella a Lewise Hamiltona.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Není otázkou jestli, ale kdy. Dvacetiletý pilot Mercedesu Kimi Antonelli se pravděpodobně stane vůbec nejmladším mistrem světa v historii formule 1. V případě souhry několika okolností si může zajistit pohár už příští týden v Austinu.
„Zkusme odvádět co nejlepší práci a dotáhnout to do konce,“ nabádal po nedělním třetím fleku v Singapuru. Co všechno k rychlému zisku titulu potřebuje?
Rozdíl mezi Kimim Antonellim a druhým Georgem Russellem narostl po víkendu v Singapuru na propastných 102 bodů. Pět punktů navíc posbíral Ital v sobotním sprintu, dalších třináct pak v nedělním závodě.
Matematicky zůstávají ve hře o titul ještě Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc i Lando Norris, jejich prvenství se ale pohybuje v rovině totální utopie. Antonellimu už stačí skutečně málo.
Otázka odsunutých závodů
Do konce právě probíhající sezony zbývá šest závodů. Jestli se ale dva z nich opravdu uskuteční (Grand Prix v Kataru a Abú Zabí), zůstává kvůli válce na Blízkém východě ve hvězdách. Další možností je, že zmíněné závody nahradí v kalendáři F1 zastávka v Imole.
Oficiální verdikt ale nepadl. Stále tak platí, že se pojede šestkrát. V případě šesti výher za sebou si jeden jezdec zajistí 150 bodů. A logicky už po Austinu, který je na programu 25. října, jich bude k dispozici jen 125.
Aby bral Antonelli ve Spojených státech titul, potřebuje bezpodmínečně vyhrát. Problém to být nemusí, vždyť v sezoně triumfoval na osmi různých tratích. Výhra pilota Mercedesu by navíc definitivně dostala ze hry Verstappena, Leclerca i obhájce Norrise.
V případě devátého skalpu v roce by Antonelli potřeboval spoléhat na to, že další dva jeho konkurenti nenadchnou. George Russell by musel dojet nejlépe devátý, přesněji získat maximálně dva body, a Hamilton pak skončit nejlépe pátý. Nepravděpodobný scénář to rozhodně není, i s přihlédnutím na smůlu, kterou Russell v letošním roce má.
O tři roky mladší než Vettel
„Opravdu to můžu získat už v Austinu?,“ nevěřil Antonelli rovnou po závodě v Singapuru. „Tím se ale teď netrapme! Zkusme během závodních víkendů odvádět co nejlepší práci a dotáhnout to do konce,“ burcoval tým.
Italský přízrak se nejspíš stane vůbec nejmladším mistrem světa v historii F1, koncem srpna oslavil teprve dvacáté narozeniny. Velmi pravděpodobně překoná dosavadní rekord Němce Sebastiana Vettela, jenž slavil v roce 2010 v barvách Red Bullu ve věku 23 let a 134 dnů. „Stále nás čeká ještě spousta práce. Snažím se odvádět to nejlepší, co mám k dispozici, co nejvíce pomáhat týmu a podávat co nejlepší výkony,“ líčil Antonelli.
„Když se podíváte na čísla a zeptáte se, jaká je pravděpodobnost, že titul vyhraje, je to téměř na sto procent,“ uvedl Toto Wolff v rozhovoru pro Sky Sports F1. „Ale pořád je to motorsport. Může dojít k technické závadě, můžete mít nehodu a pak by se věci mohly začít komplikovat. Proto si myslím, že se na každý závod musíme soustředit zvlášť. Nakonec snad titul připadne jemu,“ doplnil šéf Mercedesu.
Za jakých okolností bude Antonelli šampionem už po Austinu?
- Musí vyhrát (získat 25 bodů)
- Russell musí dojet devátý a hůře (získat maximálně 2 body)
- Hamilton musí dojet pátý a hůře (získat maximálně 10 bodů)