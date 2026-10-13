Konec afrického sucha. Rwanda si po roce 2030 zajistila místo v kalendáři F1
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Po téměř čtyřiceti letech čekání se formule 1 vrací na africký kontinent. Novou destinací královny motorsportu se po roce 2030 stane Rwanda, která slibuje unikátní okruh zasazený do tamní kopcovité krajiny. Na návrat Velké ceny Afriky dlouhodobě tlačili i samotní jezdci, radost ze zcela nové tratě tak kalí jen otázka, kdo ze stávajících pořadatelů jí bude muset v nabitém kalendáři ustoupit.
Závodní série formule 1 je celosvětová záležitost. Závodí se v Evropě, Asii, Austrálii, Jižní a Severní Americe. Jeden kontinent však už dlouhodobě chyběl. Afrika nebyla součástí kalendáře formule 1 od roku 1993, kdy se královna motorsportu podívala do Jihoafrické republiky. Od té doby zažíval starý kontinent období sucha, kterému je nyní konec.
Proč až 2030?
Nebude to však Jižní Afrika, která dostane opět šanci zazářit. Monoposty se podívají mnohem blíž k rovníkové čáře. Organizátoři oficiálně potvrdili začlenění Rwandy do šampionátu po roce 2030 s tím, že si země udrží pevné místo na celou dekádu.
Samotný okruh totiž ještě nestojí. Nacházet se bude ve městě Bugesera, asi 40 kilometrů jižně od hlavního města Kigali. Jeho designérem je bývalý pilot F1 Alex Wurz, který spolupracuje se staviteli majícími na kontě například slavnou trať v Sepangu. Návrhy jsou tak v dobrých rukách.
Rwanda je známá jako krajina tisíců kopců a architekti toho plánují naplno využít. Speciálně vystavěná dráha by měla přirozeně pracovat s převýšením, nikoli jej uměle srovnávat se zemí.
Dlouhodobý zastánce
Projekt je součástí širší národní strategie, která směřuje k masivnímu růstu turismu. Příjezd formule 1 tyto ambice jen podpoří, nová aréna by navíc měla hostit i řadu dalších motoristických akcí.
Přesné datum, kdy se Rwanda v kalendáři premiérově objeví, ani v jakém to bude měsíci, zatím známo není. Roli bude hrát i počasí – v zemi panuje první období dešťů od března do května a druhé od října do listopadu.
Závod se do Afriky vrací po dlouhé době spekulací a také díky neutuchajícímu tlaku ze strany jezdců. Jedním z nejhlasitějších je sedminásobný šampion Lewis Hamilton, který v březnu prohlásil, že předtím, než půjde do důchodu, chce jezdit v Africe a dlouhodobě na vedení tlačil, aby se to uskutečnilo. „Honil jsem je – kdy se to konečně stane?“ Plány se teď postupně naplňují, Brit však bude muset ve sportu vydržet ještě pár let, aby si mohl okruh ve Rwandě vyzkoušet.
Rwanda nahradí nějakou ze stávajících lokací
Podporu projektu vyjádřili například i Max Verstappen nebo George Russell. „Formule 1 je celosvětový sport. Afrika je jediný obydlený kontinent, kde nezávodíme, a je na čase, abychom to změnili,“ nechal se slyšet Russell.
Vedení F1 zároveň neplánuje přesáhnout současný limit 24 Velkých cen za sezonu. Zůstává tak otázkou, na úkor které ze stávajících lokací bude Rwanda do kalendáře nakonec zasazena.