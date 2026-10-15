Konec sezony F1 v ohrožení? Týmy žádají jasno, připravuje se náhradní okruh
Závěr letošního ročníku formule 1 v Kataru a Abú Zabí ohrožuje bezpečnostní situace na Blízkém východě.
Šéfové stájí požadují jasné rozhodnutí do poloviny října kvůli náročné logistice a přípravě náhradní Imoly.
Případný přesun finále do Evropy by znamenal reorganizaci týmového personálu i nižší bodový zisk pro jezdce.
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Závěr letošního mistrovství světa formule 1 stále provází nejistota kvůli pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě. Poslední dvě Velké ceny v Kataru a Abú Zabí sice zůstávají v kalendáři, týmy však potřebují definitivní jistotu kvůli složité logistice. Pokud by se bezpečnostní situace zhoršila, jako náhradní dějiště finále sezony připadá v úvahu italská Imola.
Formule 1 vstupuje do rozhodující části sezony, ale nad jejím závěrem stále visí otazník. Velká cena Kataru je naplánována na 29. listopadu, závěrečný podnik v Abú Zabí má následovat 6. prosince. Pokračující konflikt na Blízkém východě však přiměl vedení šampionátu připravit krizový scénář.
Podle serveru RaceFans potřebují jednotlivé stáje znát definitivní podobu kalendáře nejpozději v polovině října. Případný přesun závodů totiž vyžaduje rozsáhlé logistické změny, zejména při přepravě techniky a zajišťování personálu.
Šéfové týmů požadují rozhodnutí
Na naléhavost situace upozornil už během zářijové Velké ceny Ázerbájdžánu šéf Haasu Ayao Komatsu. Podle něj vedení formule 1 stanovilo polovinu října jako termín, kdy by měly týmy dostat potřebné informace.
Stejný postoj zastává také šéf Audi Mattia Binotto. Ten označil polovinu října za nejzazší termín pro rozhodnutí o případné změně programu.
Největším problémem není samotné závodění, ale organizace. Pokud by se šampionát přesunul do Evropy, musely by stáje zajistit například transport týmových motorhomů, vybavení a zaměstnance, kteří mají v zimním období jiné pracovní povinnosti.
Vedení F1 přitom stále počítá s původním plánem. Generální ředitel Stefano Domenicali už 3. října veřejně potvrdil, že podle dostupných informací mohou závody v Kataru a Abú Zabí proběhnout. Další vývoj bezpečnostní situace však může přinést změnu.
Imola se připravuje jako náhradník
Pokud by se nakonec nemohlo závodit na Blízkém východě, nejpravděpodobnější náhradní variantou je italský okruh v Imole. Ten po loňské sezoně vypadl z kalendáře, ale má potřebné zázemí i zkušenosti s pořádáním závodů formule 1.
Podle Komatsua se Imola připravuje na možnost, že bude muset zorganizovat prosincové finále. Výzvou by bylo také počasí, protože začátkem prosince bývá v severní Itálii výrazně chladněji než v Perském zálivu.
Binotto však nepovažuje nízké teploty za zásadní překážku. Upozornil, že průměrné prosincové teploty v Imole mohou být vyšší než podmínky, ve kterých se jezdí listopadová Velká cena Las Vegas.
Válka už letošní kalendář změnila
Konflikt na Blízkém východě zasáhl letošní sezonu už na jaře. Formule 1 musela zrušit původně plánované dubnové závody v Bahrajnu a Saúdské Arábii. Velká cena Bahrajnu se nakonec uskutečnila začátkem října na malajsijském okruhu Sepang.
Případné zrušení Kataru a Abú Zabí by znamenalo další výraznou komplikaci. Pokud by místo dvou závodů zůstalo pouze jedno náhradní finále v Imole, snížil by se také počet bodů, které mohou jezdci v závěru sezony získat.
Vedení šampionátu nicméně zdůrazňuje, že prioritou zůstává dokončení sezony podle původního programu. Katar i Abú Zabí jsou nadále oficiálně potvrzenými podniky a jejich zrušení zatím nebylo oznámeno.