Po Rwandě i JAR? Další africká země sní o F1. Vyhlížíme roky 2028 a 2029, říká ministr
Před týdnem oznámila formule 1 opravdu významnou novinku. Po roce 2030 se vrátí na africký kontinent, konkrétně do Rwandy. Dalším zájemcem o pořádání závodů královny motorsportu je Jihoafrická republika. Tamní ministr sportu, umění a kultury Gayton McKenzie odmítl spekulace, že by Rwanda jeho zemi porazila. „My jako Jihoafričané stále vyhlížíme roky 2028 a 2029,“ prohlásil.
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Formule 1 je celosvětovým fenoménem. Léta se jezdí prakticky po celém světě, avšak africký kontinent od roku 1993 nenavštívila. Naposledy se tam jel nejprestižnější motorsportový seriál v Jihoafrické republice před třiatřiceti lety.
Před týdnem ale vedení F1 oznámilo, že podepsalo dekádní dohodu o závodění ve Rwandě na začátku třicátých let. Akce se má konat na nově plánovaném okruhu RISE Motordrome v okresu Bugesera, který se nachází přibližně 40 kilometrů jižně od hlavního města Kigali.
Porážka s Rwandou? Ministr to odmítá
Nicméně i Jihoafrická republika dlouhodobě usiluje o návrat do formulového kalendáře. Předchozí snaha o oživení okruhu Kyalami však před sezonou 2023 ztroskotala. Z jakého důvodu? Promotéři totiž nedokázali splnit potřebné finanční garance.
Jihoafrický ministr sportu, umění a kultury Gayton McKenzie striktně odmítá, že by byla jeho země Rwandou poražena. „Viděl jsem mnoho takových komentářů, proto chci tuto záležitost uvést na pravou míru,“ začal.
„Rwanda podala žádost roky předtím, než mě vůbec napadlo, že se stanu ministrem sportu a kultury. Odvedla kus práce a my se přidali až později. Když jsem byl jmenován do funkce, postupoval jsem podle toho, co od nás F1 požadovala. Pokud jde o podání žádosti o místo v kalendáři F1, nejsme v žádné soutěži,“ uvedl.
Jednání se sponzory
McKenzie ale následně zdůraznil, že sen JAR o pořádání vlastní Grand Prix i nadále trvá. Na volné místo v kalendáři cílí ještě před koncem tohoto desetiletí, údajně má zajištěnou i novou komerční podporu.
„My jako Jihoafričané stále vyhlížíme roky 2028 a 2029. Už jsme mluvili s těmi nejdůležitějšími lidmi, což jsou sponzoři. Máme MTN, máme Betway, Discovery a Canal+, ale toho největšího partnera zatím nemohu oznámit. Půjde o jednu z největších bank, která se s námi spojí. Teď ji ale jmenovat nemohu, protože pro toto oznámení budeme mít samostatnou oficiální událost,“ dodal McKenzie.