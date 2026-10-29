Cadillac sází na kontinuitu: Pérez podepsal víceletou smlouvu, o Bottasovi se teprve rozhodne
V týdnu před domácí a svou jubilejní třístou Velkou cenou dostal od týmu dárek. Mexický závodník formule 1 Sergio Pérez podepsal s Cadillacem víceletou smlouvu, v americké stáji by tak měl zůstat minimálně do roku 2029. „Vybudovat konkurenceschopný tým v F1 je běh na dlouhou trať. Podpis se Sergiem nám ale dává kontinuitu a odhodlání, které potřebujeme,“ uvedl generální ředitel Dan Towriss.
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Cadillac je ve formuli 1 nováčkem. Jako jediný tým zatím v této sezoně nebodoval, nejblíže elitní desítce byl Valtteri Bottas v Číně, kde skončil třináctý. Týmový kolega Sergio Pérez bral třikrát čtrnácté místo, konkrétně v Barceloně, Velké Británii a Ázerbájdžánu.
Před domácí GP v Mexiku s týmem podepsal novou smlouvu. V královně motorsportu tak vydrží minimálně do svých devětatřicátých narozenin. „Společně se teď soustředíme na další fázi naší cesty, posouváme tým kupředu a snažíme se stoupat startovním roštem vzhůru,“ popisoval Dan Towriss.
Nezklamu vás, vzkázal Pérez
„Hned od prvního dne byl Cadillac projekt, kterému jsem skutečně věřil,“ hlásil Pérez, mimo jiné někdejší závodník McLarenu, Force Indie či Red Bullu. „Budování týmu formule 1 úplně od základů ale vyžaduje čas, práci a trpělivost. Nicméně pokrok, kterého společně dosahujeme, nám přináší pocit neuvěřitelného zadostiučinění.“
Pérez ovšem ví, že ani v nadcházejících letech to snadno nepůjde. „Musíme stavět na tom, co jsme společně začali. Každému členovi tohoto výjimečného týmu na trati, v USA i ve Velké Británii děkuji za podporu a důvěru. To stejné platí pro fanoušky. Nezklamu vás,“ vzkázal populární „Checo“.
Co bude s Bottasem?
Kdo však bude v nadcházejícím období jeho týmovým parťákem, je momentálně nejisté. Prodloužení smlouvy s Pérezem se všeobecně očekávalo, obzvlášť když ho šéf Marcin Budkowski pravidelně vychvaluje. Co ale bude s o pár měsíců starším Bottasem?
O budoucnosti finského fachmana se spekuluje už delší dobu. V souvislosti s Cadillacem se navíc v posledních týdnech skloňují jména Júkiho Cunody či Estebana Ocona, jenž po sezoně skončí v Haasu. Jasno by mělo být nejpozději v listopadu.