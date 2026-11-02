Antonelli slavil titul, jeho parťák zmizel. Dostal pokutu, šéf Mercedesu se mu omluvil
Kimi Antonelli v Mexiku v neděli stvrdil titul mistra světa formule 1. Tým Mercedes ihned rozjel oslavy, jeden jeho člen však nejlepší náladu neměl. Antonelliho parťák George Russell skončil v závodě šestý, když ho (už zase) přibrzdily technické problémy. Potom opustil okruh a vynechal mediální povinnosti, za což dostal pokutu 4 173 liber (přibližně 120 tisíc korun). Šéf Mercedesu Toto Wolff se Russellovi omluvil.
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Russell ihned po závodě Antonellimu pogratuloval, dál už se ale na okruhu nezdržoval. Mladý Ital se ve věku 20 let a 68 dnů stal nejmladším šampionem v historii šampionátu F1.
Sezona nešla podle plánu
Přitom na začátku roku by většina expertů a fanoušků čekala, že týmovou jedničkou Mercedesu bude právě zkušenější Russell, který v osmadvaceti letech absolvuje svou osmou sezonu v seriálu a titul ještě nemá.
Do nedělního závodu startoval z druhého místa, kvůli technickým problémům s vozem však postupně klesl až na šesté místo, navíc dostal ještě desetisekundovou penalizaci za kolizi s Isackem Hadjarem. Jak typické pro celou sezonu...
„Po závodě jsem George viděl při vážení jezdců a bylo zřejmé, že je z celé situace naprosto zdrcený. To, že šel Kimimu pogratulovat, bylo skvělým projevem sportovního ducha,“ poznamenal šéf Mercedesu Toto Wolff.
„George znám už opravdu dlouho. Když jsem ho viděl, říkal jsem si, že pro pilota je něco takového naprostá katastrofa. Byl to závod, který mohl vyhrát. Měli jsme dostatečně rychlé auto. Jenže hned na první rovince jsme ho zklamali. Dodávka energie nefungovala tak, jak jsme očekávali. Takže naprosto chápu, že neabsolvoval mediální povinnosti a odešel z okruhu. Vlastně by mě překvapilo, kdyby tam zůstal,“ popsal Wolff.
Přišel o 43 bodů
Russell si v průběhu ročníku několikrát stěžoval na výkonnost svého vozu, třikrát závod vůbec nedokončil (Kanada, Belgie, Singapur). Podle umístění, na kterých se v okamžiku odstoupení nacházel, ho tyto výpadky připravily celkem o 43 bodů. Čtyři závody před koncem sezony je celkově čtvrtý, kromě nového šampiona Antonelliho jsou před ním ještě Max Verstappen a Lewis Hamilton.