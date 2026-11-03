Antonelli jako nejchudší šampion za posledních deset let. Kolik peněz vydělávají ostatní?
Stal se vůbec nejmladším šampionem v historii, ale mezi největší boháče ve formuli 1 nepatří. Kimi Antonelli si v sezoně 2026 vydělá ze všech předchozích mistrů světa nejméně od Nica Rosberga, který se radoval v roce 2016. Z jakého důvodu? Stále má nováčkovskou smlouvu, k níž mu sice přibudou tučné bonusy, avšak na příjmy Maxe Verstappena, Lewise Hamiltona nebo Charlese Leclerca to pořád nestačí.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Boj o titul mistra světa žádnou velkou zápletku nenabídl. Kimi Antonelli ovládl letošní sezonu suverénně, dokonce už čtyři závody před jejím koncem. Dvacetiletý mladík navíc sebral Sebastianu Vettelovi šestnáct let starý rekord, stal se totiž nejmladším šampionem v historii královny motorsportu.
V porovnání s TOP hvězdami skoro nic
Že by mohl pilot z Boloni vůbec usilovat o titul? To se před sezonou nečekalo. Obzvlášť když ve formuli 1 kroutí svou teprve druhou sezonu. Tomu proto odpovídá jeho roční gáže.
Přesná čísla týmy oficiálně tají. Například web RacingNews365 ale informoval, že Antonelliho základní plat pro letošní sezonu se pohybuje na částce dvou milionů dolarů (zhruba 43,5 milionu korun). Naopak italská Gazzetta dello Sport mu přisuzuje o milion dolarů víc.
V porovnání s největšími boháči je to skoro nic. Třeba základní plat Maxe Verstappena, nejlépe vydělávajícího jezdce ve formuli 1, se v sezoně 2026 pohybuje okolo 70 milionů dolarů. Daleko víc si čtyřnásobný šampion vydělá v nadcházejících letech, jelikož koncem srpna podepsal novou smlouvu s Red Bullem do roku 2030. Při ní si má přijít na celkových 515 milionů dolarů, tedy přibližně 11 miliard korun.
Začnou jednání o nové smlouvě
Čerstvý šampion Antonelli proto vypadá jako chudý příbuzný. Na základě výkonnostních bonusů a předpokládaného zisku dvou mistrovských titulů (pravděpodobně i v Poháru konstruktérů) může podle serveru webu marca.com získat až 28 milionů dolarů.
Je to zhruba o šest milionů dolarů méně, než obdržel loňský mistr světa Lando Norris. Od triumfu Nica Rosberga v roce 2016, který tehdy rovněž závodil za Mercedes, se nestalo, aby vítěz inkasoval nižší částku než právě Antonelli. Jen pro připomenutí, mezi lety 2017 až 2025 slavili tituly Lewis Hamilton (2017–2020), Max Verstappen (2021–2024) a Lando Norris (2025).
Současná Italova smlouva s Mercedesem platí do roku 2027, je v ní i následná opce. Všeobecně se očekává, že jednání o novém kontraktu začnou v horizontu několika měsíců. Z pozice čerstvého šampiona získává Antonelli skutečně silnou vyjednávající pozici. „Neumím si představit, že by jezdil jinde,“ hlásil šéf stáje Toto Wolff.
|#
|Jezdec (tým)
|Plat
|1.
|Max Verstappen
Red Bull
|$70 mil.
|2.
|Lewis Hamilton
Ferrari
|$60 mil.
|3.
|Charles Leclerc
Ferrari
|$34 mil.
|4.
|George Russell
Mercedes
|$34 mil.
|5.
|Lando Norris
McLaren
|$30 mil.