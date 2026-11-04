Skandál ve formuli 1! Haas vyhodil Ocona do konce sezony, obvinění z násilí odmítá
Francouzský pilot Esteban Ocon předčasně končí své působení ve stáji Haas. Americký tým potvrdil, že třicetiletý závodník už v letošní sezoně formule 1 nenastoupí, přestože měl původně odejít až po jejím skončení. Rozhodnutí přišlo po vyhroceném konfliktu během Velké ceny Mexika, kdy média spekulovala dokonce o fyzické potyčce s šéfem stáje Ayaem Komatsuem. Ocon taková obvinění kategoricky odmítá.
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Esteban Ocon má letošní sezonu formule 1 předčasně za sebou. Stáj Haas v úterý oznámila, že francouzský závodník už v jejích barvách neodjede žádnou další Velkou cenu.
Náhlý konec! Haas Ocona definitivně odstavil
„Informovali jsme Estebana Ocona, že se v této sezoně již nevrátí do závodního kokpitu Haasu,“ potvrdil šéf týmu Ayao Komatsu.
Podle něj vedení dospělo k závěru, že okamžité ukončení spolupráce je v nejlepším zájmu stáje. Konkrétní důvody však odmítl zveřejnit s tím, že interní rozhovory zůstanou soukromou záležitostí.
Ocon přitom už na konci září oznámil, že po sezoně Haas opustí. Původně ale počítal s tím, že zbývající závody ještě absolvuje.
Hádka kvůli pneumatikám. Došlo i na fyzické násilí?
Napětí mezi Oconem a vedením Haasu vyvrcholilo během víkendové Velké ceny Mexika.
Ve druhém pátečním tréninku se Francouz dostal do sporu se závodní inženýrkou Laurou Muellerovou kvůli volbě pneumatik. Tým mu změnil plán a místo měkké směsi nasadil středně tvrdou, což pilota rozčílilo.
„Ne, ne, chtěl jsem měkké pneumatiky. Tohle mi nedělejte, no tak!“ reagoval Ocon prostřednictvím týmového rádia.
Následně mělo dojít také k ostré výměně názorů mezi jezdcem a šéfem stáje Komatsuem.
Francouzský deník L'Équipe přišel s informací, že jejich rozhovor mohl přerůst až ve fyzickou konfrontaci. Tuto verzi však nikdo oficiálně nepotvrdil.
Ocon obvinění z násilí důrazně odmítl.
„Rozdílné názory vedly k diskusi mezi zúčastněnými stranami. Kategoricky však odmítám jakákoli tvrzení či obvinění, že by při řešení našich neshod došlo k fyzickému násilí,“ uvedl ve svém prohlášení.
Francouz zároveň vyzval média, aby se vyvarovala dalších nepodložených spekulací.
V Mexiku ho nahradil Japonec. Teď dostane šanci mladý Brazilec
Haas Ocona překvapivě stáhl ze startovní listiny už před sobotním tréninkem v Mexiku. Jeho místo obsadil rezervní jezdec Ryo Hirakawa, který při svém debutu ve formuli 1 dojel desátý a získal bod.
Pro nadcházející Velkou cenu Brazílie však americká stáj připravila další změnu. Vedle Olivera Bearmana nastoupí jednadvacetiletý Rafael Câmara, současný lídr šampionátu formule 2 a člen jezdecké akademie Ferrari.
Brazilský talent měl do Haasu původně nastoupit až v příští sezoně, nyní si ale premiéru odbude už před domácími fanoušky v São Paulu.
Kdo bude závodit ve zbývajících třech velkých cenách v Las Vegas, Kataru a Abú Zabí, zatím stáj neoznámila.
Hrozí Oconovi konec kariéry ve formuli 1?
Pro třicetiletého Francouze může mít předčasný odchod vážné následky. Bývalý jezdec Force Indie a Alpine zatím nemá potvrzené angažmá pro rok 2027.
Ocon přitom ve formuli 1 absolvoval téměř dvě stovky velkých cen a jeho největším úspěchem zůstává vítězství při Velké ceně Maďarska v roce 2021.
Podle britských médií se jeho možnosti získat další závodní sedačku výrazně zmenšují. Zájem některých týmů údajně není velký a Francouz může být nucen přijmout roli rezervního jezdce.
Jisté je zatím pouze to, že za Haas už další závod neodjede. Zda se ještě někdy postaví na start velké ceny formule 1, zůstává otevřenou otázkou.