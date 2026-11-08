Norrisovo vítězství i Verstappenův majstrštyk. Mercedes má Pohár konstruktérů
Týden po zisku jezdeckého titulu Mercedes báječnou sezonu zkompletoval. Při Velké ceně Brazílie definitivně potvrdil vítězství v Poháru konstruktérů. Stačila mu k tomu umístění mimo stupně vítězů. George Russell dojel do cíle čtvrtý, čerstvý šampion Kimi Antonelli pátý. Třetí triumf v sezoně slaví Lando Norris. „Nejdůležitější bylo zachovat si chladnou hlavu a neudělat chybu. Když jsem potřeboval, měl jsem dostatečné tempo, což bylo dobré,“ popisoval vítěz.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Prakticky každým rokem nabízí Velká cena Brazílie prima podívanou. Nejinak tomu bylo i nyní, velkou roli v tom zahrál déšť. Na promočené trati v Sao Paulu se start nejlépe povedl Kimimu Antonellimu, jenž okamžitě přebral vedení.
Velké potíže ale čerstvého šampiona postihly ve 20. kole, kdy se roztočil a vyjel z trati. Během pár minut se před něj dostali Lando Norris, Isack Hadjar i Max Verstappen. „V souboji s Antonellim jsem to měl hodně těžké, ale naštěstí jsem si s tím poradil. Můžu i poděkovat týmu, že jsem třetí,“ radoval se Hadjar.
Do cíle nakonec dojel Antonelli na pátém fleku, což je jeho nejhorší umístění od zářijové Grand Prix v Ázerbájdžánu. Jeho stájový kolega George Russell byl tentokrát lepší, byť se v 18. kole roztočil ve výjezdové uličce z boxu.
I tak ale v Mercedesu po závodě slavili. Když brazilský fotbalista Neymar odmával Landu Norrisovi třetí vítězství v sezoně, bylo definitivně jisté, že ani Pohár konstruktérů už týmu šéfa Toto Wolffa nikdo nevezme.
„Je to úžasný výsledek. Na začátku sezony jsme byli silní, ale zbytek pole nás pak dohnal. Naštěstí jsme to udrželi a opět jsme na čele. Všichni mají na tomto výsledku zásluhu. Dorovnat Franka Williamse v počtu konstruktérských titulů je něco neuvěřitelného. On byl pro mě velkým mentorem,“ líčil Wolff.
Hlavní pozornost ale patřila Norrisovi. Loňskému šampionovi, který vyhrál naposledy v srpnu v Nizozemsku. „Byl to náročný závod. Jít ze suchých gum zpět na mokré bylo náročné, ale naštěstí jsem měl tempo. Je skvělé po čase znovu vyhrát, v sezoně jsme měli spoustu šancí být první. Konečně to vyšlo,“ oddechl si Norris.
„Nejdůležitější bylo zachovat si chladnou hlavu a neudělat chybu. Když jsem potřeboval, měl jsem dostatečné tempo, což bylo dobré. Je skvělé být znovu na nejvyšším stupínku vítězů, navíc na takovém místě,“ doplnil Brit, jemuž gratuloval i Verstappen, možná hlavní hrdina závodu. Startovat z poslední řady a dojet druhý? To je skutečný majstrštyk.
„Byl to opravdu náročný závod. Jakmile jsem se dostal na druhé místo, už se mi nepodařilo výrazněji stáhnout náskok soupeře. Musíme zjistit, co se tam pokazilo, ale když startujete z 21. místa a nakonec skončíte na stupních vítězů a na druhé příčce, je to velmi dobrý výsledek,“ usmál se Nizozemec.
Počty vítězství v Poháru konstruktérů
Ferrari 16
McLaren 10
Williams 9
Mercedes 9