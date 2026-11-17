20 zajímavostí o Antonellim: milionář s kapesným, tajemné jméno a proč je jako AI?
Andrea Kimi Antonelli líbá svůj mercedes ráno i večer. „Cítím s autem duchovní spojení. Když se k němu chovám dobře, oplácí mi to.“ Ve 20 letech a 68 dnech se stal nejmladším mistrem světa F1. Vettelův rekord rozdrtil o tři roky. Titul ukořistil ve druhé sezoně, čtyři závody před koncem. Co všechno (ne)víte o mladičkém italském šampionovi?
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1. Třetí italský mistr světa
Itálie měla dosud jen dva mistry světa F1. Giuseppe Farinu (1950) a Alberta Ascariho (1952, 1953). Na třetího čekala 73 let. A nestojí za ním Ferrari! Antonelli v sezoně 2026 ovládl devět závodů a překonal italský rekord Ascariho, který za jediný ročník triumfoval šestkrát.
2. Tajemství prostředního jména
Prostřední jméno Kimi svádí k domněnce, že ho rodiče pokřtili po finském šampionovi Räikkönenovi. Omyl. Vybral ho rodinný přítel a bývalý závodník Enrico Bertaggia. Líbilo se mu, jak zní mezi dvěma italskými jmény. Doma a mezi nejbližšími je však Andy.
3. Málem skončil u fotbalu
Otec, bývalý automobilový závodník, chtěl mít ze syna fotbalistu. Málem se dočkal. Antonelli bezmezně uctíval Lionela Messiho, stejně dychtivě ovšem hltal DVD s triumfy Ayrtona Senny, svého největšího hrdiny. Zvuk motorů ho strhl víc.
4. Vyrůstal mezi motory
Jiné děti usínaly v postýlce, malý Andrea v autosedačce zavěšené na dílenském jeřábu ke zvedání motorů. Vyrůstal v závodním týmu otce Marca, pilota kategorie GT, který syna mezi prací občas pohoupal. V roce 2007, krátce po prvních narozeninách, si ho posadil na klín do motokáry. V cíli musela matka Kimiho od volantu doslova páčit. S řevem se dožadoval dalšího kola.
5. Talent projevil velmi brzy
Marco synův dar plně odhalil na okruhu Adria v kokpitu Lamborghini Super Trofeo. Desetiletý Kimi řídil a řadil, otec z místa spolujezdce ovládal pedály, na které chlapec nedosáhl. Vytáhli to na 320 km/h. Při prudkém brzdění se lamborghini utrhlo do přetáčivého smyku, ale Kimi ho zkrotil a bezchybně srovnal. Marco jízdu raději utnul. Pochopil, jaký talent mu roste pod rukama.
6. Mercedes využil zaváhání Ferrari
Na jedenáctiletého Antonelliho mělo políčeno Ferrari. Prošel simulátorem v Maranellu, ale tehdejší šéf Maurizio Arrivabene ho zavrhl pro nízký věk. Mercedes nezaváhal. Z prvního setkání se skautem Gwennem Lagrueem v roce 2017 pochází výmluvný snímek. Lovec talentů na něm dlaní zakrývá logo Ferrari na chlapcově kombinéze.
7. Stihl se i vzdělávat
Navzdory závodnímu zápřahu vystudoval mezinárodní vztahy a marketing na střední technické škole ITCS Gaetano Salvemini u rodné Boloně. Angličtinu vypiloval v evropských paddoccích, němčinu se šprtal v poklusu, jakmile si ho ve dvanácti stáhl Mercedes do juniorské akademie.
8. Výchova za 10 milionů dolarů
Šéf Mercedesu Toto Wolff vyčíslil devět let Antonelliho výchovy na deset milionů dolarů. Tým ho učil souhře s inženýry, tříbil fyzickou odolnost i vystupování před médii. Pouto zpevnilo do té míry, že Wolff svěřil Kimimu šestiletého syna Jacka, aby ho zasvětil do motokár.
9. Raketový vzestup
V roce 2022 ovládl italský i německý šampionát formule 4. Z pětatřiceti závodů vyhrál dvaadvacet. Rok nato přidal evropský i blízkovýchodní titul Formula Regional. Čtyři triumfy za dvě sezony! Mercedes sáhl k radikální zkratce: Antonelli přeskočil formuli 3, odjezdil jedinou sezonu F2 a v osmnácti převzal Hamiltonův mercedes.
10. Řidičák těsně před debutem
Když Mercedes oznámil, že osmnáctiletý Andrea nahradí sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona, mladík ještě neměl řidičák. Získal ho až 28. ledna 2025, šest týdnů před debutem v F1 v Melbourne. Ve formulích už najezdil tisíce testovacích kilometrů. V teoretické zkoušce autoškoly udělal jednu chybu. Povoleny byly tři.
11. Hamiltonův tým
Po Hamiltonovi zdědil nejen kokpit, ale i kompletní tým inženýrů v čele s legendárním Peterem Bonningtonem. Někdejší Britova pravá ruka se stala rádcem a oporou dvacetiletého šampiona.
12. S učivem pomohli i inženýři
Ani elitní angažmá v Mercedesu ho nezbavilo školních povinností. Sezonu 2025 procestoval s učebnicemi, chybějící látku doháněl ze zápisků od spolužáků. Nejvíc trpěl u matematiky; s výpočty mu pomáhali stájoví inženýři. Maturitní slohovku napsal na téma respekt. Ostatní piloti pózovali v New Yorku na premiéře filmu F1 s Bradem Pittem, on tvrdl v lavici. Závěrečné testy zdolal 18. června, tři dny po prvním pódiu v Kanadě. Partu ze třídy pak propašoval do paddocku v Imole.
13. Tvrdé začátky v F1
První oficiální trénink F1 na Monze 30. srpna 2024 trval deset minut. Úvodním měřeným kolem se vyšvihl do čela, při druhém – opět ďábelsky rychlém – nezvládl Paraboliku a rozbil mercedes o bariéru. Nováčkovská sezona 2025 mu uštědřila další tvrdé lekce. Po zpackané kvalifikaci v Belgii se rozplakal, v Monze schytal ostrou kritiku od Wolffa.
14. Italský triumf po 20 letech
V březnu 2026 v Číně vybojoval pole position jako nejmladší pilot v historii F1. Ještě před dvacítkou! A rovnou ji proměnil v premiérové vítězství. Totéž zopakoval v Japonsku a Miami. V Šanghaji ukončil dvacetileté čekání Itálie na triumf ve velké ceně. Naposledy se radoval Giancarlo Fisichella v Malajsii 2006, pět měsíců před Antonelliho narozením.
15. Snový závod v Monze
Do domácí Velké ceny Itálie 2026 vyrážel kvůli penalizaci za výměnu motoru až z 19. místa. Přesto Monzu dobyl! Předvedl 26 předjížděcích manévrů a tři kola před cílem zlomil odpor týmového kolegy George Russella. Itálie slavila domácího vítěze poprvé od triumfu Ludovica Scarfiottiho v roce 1966.
16. Změny v F1 mu sedly
Přechod F1 na lehčí, hbitější a méně stabilní vozy v roce 2026 mu náramně vyhovoval. Agresivní nájezdy do zatáček a citlivá práce s plynem skvěle odpovídaly povaze nových monopostů; pošetřil i zadní gumy. Z revoluční změny pravidel vytěžil víc než zkušenější George Russell.
17. Je jako AI
V Mercedesu žasli, jak rychle se naučil hospodařit s elektřinou. Inženýry ohromoval bleskovým vstřebáváním dat. Wolff jeho strmý vývoj přirovnal k umělé inteligenci. Každou novou zkušenost okamžitě proměnil v další zlepšení.
18. Mexické slzy
Do rozhodující Velké ceny Mexika odstartoval s horečkou a rozbouřeným žaludkem. Předčasné gratulace k titulu ho vytáčely. Je pověrčivý a takové řeči nesnáší. V posledním kole se rozplakal natolik, že sotva viděl na trať. Podle vlastního odhadu ho slzy stály dvě sekundy. Další vytryskly na pódiu při Pucciniho árii Nessun dorma, kterou miloval jeho zesnulý dědeček.
19. Symbolické číslo 12
Závodní dvanáctku si vybral na počest Ayrtona Senny. Právě s ní Brazilec v roce 1988 urval první titul. Po 38 letech se historie opakovala. Jako šampion smí Antonelli v sezoně 2027 nasadit prestižní jedničku. Předem ji ale odmítl. „Kdykoli jsem vyjel s jedničkou na kapotě, závod dopadl příšerně.“
20. Milionář s kapesným
Finance mu hlídá maminka. Přestože vydělává miliony, Veronica mu přiděluje měsíční kapesné a limit nesmí překročit ani na dovolené. Móda či šperky ho neberou, zato auta by kupoval pořád. Před každým závodním víkendem si najde čas na ruční mytí svého Mercedesu-AMG GT63. Myčkou opovrhuje. Vydrhne karoserii, vysaje interiér. Nikam nespěchá. V jeho případě rarita.