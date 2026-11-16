Novinář dostal stopku od FIA, Leclerca nazval darebáčkem. Šéf redakce: Útok na svobodu tisku
Na poslední tři závody sezony už nejsi vítán. Taková slova slyšel britský novinář Jonathan McEvoy od Mezinárodní automobilové federace, která mu odebrala akreditaci. Důvodem bylo, že redaktor deníku Daily Mail označil ve svém komentáři Charlese Leclerca z Ferrari za „zákeřného malého darebáčka“.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Dění okolo formule 1 se věnuje už víc než dvě desetiletí, jenže na závěrečné podniky v Las Vegas, Kataru a Abú Zabí jej tentokrát nepustí. Mezinárodní automobilová federace totiž Jonathanu McEvoyovi odebrala novinářskou akreditaci z důvodu pohoršujícího komentáře, který zveřejnil 4. listopadu.
FIA může odebrat akreditaci bez předchozího upozornění
V reakci na incident v prvním kole Velké ceny Mexika McEvoy označil Charlese Leclerca za „zákeřného malého darebáčka“. Monačan se tehdy dostal do kolize se svým stájovým kolegou z Ferrari Lewisem Hamiltonem a kvůli získání výhody opuštěním trati obdržel pětisekundovou penalizaci.
„Nesplňoval profesionální standardy, které se od akreditovaných novinářů očekávají,“ reagovala FIA na McEvoyův komentář. Řídicí orgán dodal, že předpisy mu umožňují odebrání akreditace bez předchozího upozornění. Zároveň zdůraznil, že bez ohledu na tuto událost může deník Daily Mail vyslat na nadcházející závody jiného reportéra.
Vlna kritiky
To se však s největší pravděpodobností nestane. Šéf sportovní redakce Daily Mail Chris Dean označil odebrání akreditace za „bezprecedentní a pobuřující“ útok na svobodu tisku.
Rovněž oznámil, že deník bude zbytek sezony bojkotovat a z posledních tří závodů už žádné zpravodajství nepřinese. Britská mediální organizace Society of Editors, která sdružuje přibližně 400 členů, rozhodnutí FIA prostřednictvím výkonné ředitelky Dawn Alfordové kritizuje, stejně jako bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone. Ten to označil za naprosté šílenství.