Prožijte to naplno: Allwyn chystá v Las Vegas adrenalinové losování o VIP zážitek na formuli 1
Každodenní rutina, stres a pocit, že se dny slévají v jeden nekonečný stereotyp. Podle nového mezinárodního průzkumu společnosti Allwyn se téměř třetina dospělých po celém světě cítí emočně vyčerpaná. Odpovědí na tento novodobý „nedostatek emocí“ má být návrat k obyčejné hravosti. Právě tu chce mezinárodní loterijní a zábavní společnost probudit v nové globální iniciativě, kterou odstartuje velkolepá show přímo v dějišti Velké ceny formule 1 v Las Vegas.
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Víc hravosti místo každodenní šedi
Rozsáhlý průzkum mezi sedmi tisíci dospělými v pěti zemích odhalil, že lidé v běžném životě postrádají především radost (58 %), nadšení (45 %), optimismus (45 %) a naději (42 %). Přitom řešení mají na dosah ruky. Téměř devět z deseti dotázaných (88 %) by si přálo zařazovat do svého dne více hravých aktivit – tedy činností, které dělají čistě pro radost a pobavení.
Dvě třetiny respondentů potvrzují, že jim hravost přináší více radosti a štěstí, a téměř polovina ji vnímá jako účinný únik z každodenního stereotypu. Proč si tedy nehrajeme víc? Hlavní překážkou napříč generacemi je nedostatek času (38 %), chybějící příležitosti (29 %) nebo nedostatek inspirace (22 %).
Zatímco mileniálové, generace Z i generace X bojují hlavně s nabitým kalendářem, pětina starších respondentů má pocit, že už je na hraní zkrátka „příliš stará“.
„Vycházíme z přesvědčení, že hravost dokáže probouzet emoce, podněcovat představivost a vykouzlit lidem úsměv na tváři,“ vysvětluje Allwyn důvod, proč se rozhodl téma hravosti uchopit v celosvětovém měřítku.
Tisíce světel v Las Vegas a cesta snů do Monaka
Startovní výstřel nové iniciativy zazní ve čtvrtek 19. listopadu přímo ve fanouškovské zóně East Harmon během závodního víkendu.
Společnost Allwyn zde spojila síly se známým americkým hercem a moderátorem Mariem Lopezem, aby divákům zprostředkovala historicky první živé losování nazvané „Feel it all“.
Princip show dokonale kopíruje emoce na závodní dráze:
Návštěvníci fanouškovské zóny obdrží tisíce speciálních tyrkysových LED míčků.
Během dramatického odpočítávání pod vedením Maria Lopeze začnou míčky v náhodném pořadí jeden po druhém zhasínat.
Napětí bude stoupat až do samého závěru, kdy zůstane svítit pouze jediný míček v rukou celkového vítěze.
„Když spojíte tisíce lidí a dáte jim šanci vyhrát zážitek, díky němuž se budou moci cítit jako jezdec formule 1, můžete v reálném čase sledovat celou škálu lidských emocí: naději, napětí, když LED světla začnou postupně zhasínat, a nakonec překvapení a radost,“ říká k akci Mario Lopez.
Z Las Vegas rovnou do monackého Paddock Clubu
Šťastný majitel posledního rozsvíceného míčku získá exkluzivní VIP cestu na Velkou cenu Monaka v příštím roce. Balíček zahrnuje letenky v business třídě, ubytování v luxusním hotelu, soukromé transfery, doprovodný zážitkový program a především vstupenky do prestižního Paddock Clubu na jednom z nejslavnějších okruhů světa.
Prostřednictvím této kampaně Allwyn připomíná, že zábava a hra – ať už jde o stírací los, loterii nebo živou show na okruhu F1 – mají v lidském životě nezastupitelné místo, pokud jsou provozovány zodpovědně a s důrazem na ochranu zákazníků.