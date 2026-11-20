Myslel jsem, že jsem zhulený. Piloti formule 1 řeší, co budou v Las Vegas dýchat
- Piloti formule 1 se před závodem v Las Vegas znovu potýkají s hrozbou silného zápachu marihuany přímo na trati.
Odér se do kokpitů line z okolních ulic, hotelů a kasin, kde je konopí v Nevadě legální.
Organizátoři sice zakazují konzumaci v areálu okruhu, ale proti dýmu z celého města nemají účinnou obranu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Noční klání uprostřed nevadské pouště má v šampionátu zcela výjimečné postavení, a to nejen díky zářícím neonům. V roce 2024 se totiž hlavním tématem mimo samotné závodění stal výrazný opar z konopí, který se vznášel nad tratí. Pořadatelé mají svázané ruce, a tak zůstává ve hvězdách, co přesně budou účastníci letos dýchat.
Nový závodní víkend v Las Vegas s sebou kromě téměř dvoukilometrové rovinky, mantinelů a LED světel na každém rohu přináší i jednu celkem netradiční zajímavost. Piloti formule 1 se musí připravit na možnost, že budou přímo na trati opět čelit silnému zápachu marihuany.
Řešení v nedohlednu
Od roku 2024, kdy na tento problém jezdci hlasitě upozorňovali, se totiž nenašlo žádné účinné řešení. Formule 1 dokáže konzumaci omezit jen ve vyhrazených prostorech, celé město ale pod kontrolou nemá.
Odér byl tehdy natolik intenzivní, že se dostal až do kokpitů. „Myslím, že jsem byl v autě zhulený,“ prohlásil Max Verstappen. „Není to ideální, protože to smrdí i během závodu a je to celkem extrémní.“
Přidali se k němu i další jezdci včetně Franca Colapinta: „Kdyby teď jezdce podrobili dopingovým testům, myslím, že bychom všichni byli pozitivní. A až budeme všichni pozitivní, nastane pořádný zmatek.“
Kde končí pravidla
V divokém Las Vegas je marihuana legální již od roku 2017. Alkohol či lehké drogy jsou běžnou součástí tamní atmosféry. Při koncentraci zhruba 300 tisíc návštěvníků během závodního víkendu je přítomnost konopí ve vzduchu téměř jistá.
Organizátoři konzumaci marihuany na okruhu přísně zakazují ve všech prostorách paddocku, tribun i tratě. Zápach ale nepochází přímo od fanoušků. Městský okruh se plně prolíná s městem hříchu a odér konopí se line z chodníků, hotelů a kasin v okolí vyhrazené závodní části.
V kalendáři formule 1 jde o naprostý unikát. Zbylé dvě americké velké ceny se konají v Texasu a na Floridě, kde je rekreační marihuana stále nelegální. Závody v Austinu ani v Miami tak podobný problém řešit nemusí a nevadská metropole se stala ikonickou ne kvůli samotnému závodění, ale kvůli pronikavému zápachu.