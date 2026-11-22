Velkou cenu Las Vegas ovládl Verstappen! Po 35 změnách v čele slaví i oba McLareny
Max Verstappen z Red Bullu vyhrál strhující Velkou cenu Las Vegas formule 1, ve které byli diváci svědky 35 změn v čele pořadí. Ve městě hazardu zvítězil nizozemský exmistr světa potřetí z dosud čtyř odjetých ročníků, za ním skončili s minimálním odstupem piloti McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri, který přitom odstartoval až ze 17. pozice. Jistý mistr světa Kimi Antonelli z Mercedesu projel cílem noční Grand Prix čtvrtý.
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Verstappen vyhrál 75. závod v kariéře a po čtvrtém triumfu v sezoně si upevnil druhou pozici v pořadí mistrovství světa. Má nyní náskok 37 bodů před Lewisem Hamiltonem, který i kvůli desetisekundové penalizaci skončil v sobotu sedmý. Přesto se v průběžném pořadí posunul před George Russella z Mercedesu, který se po chybě v závěru musel místo boje o prvenství spokojit s devátým místem. Desetisekundový trest dostal v závodě i druhý pilot Ferrari Charles Leclerc, a to za způsobení kolize v závěru právě s týmovým kolegou. Zbylo na něj desáté místo.
V Las Vegas se odehrálo 50 kol plných napětí
V čele se většinou držel z pole position startující Verstappen, ale na prvním místě ho opakovaně střídal Russell. Trojboj o vedení přiostřoval i druhý pilot Red Bullu Isack Hadjar. Russell těžil na rovinkách ze síly mercedesu, ale v technických pasážích měli navrch oba jeho rivalové.
V 19. kole skončil v bariéře Sergio Pérez z Cadillacu po kontaktu s nováčkem Rafaelem Camarou z Haasu, na trať vyjel safety car a piloti toho využili k výměně pneumatik. Vedení převzal v tu chvíli Hamilton, ale čekala ho ještě penalizace. Zpomalovací fáze se protáhla kvůli opravě svodidel a navíc zůstal na trati stát i další nováček Arvid Lindblad z Racing Bulls, který přetočil vůz při tradičním zahřívání gum a nadějně rozjetý závod pro něj skončil.
Russel skončil mimo truť
Sotva komisaři po polovině závodu boje restartovali, s poškozeným předním přítlačným křídlem se propadl z třetí pozice Hadjar. Napínavé dění pokračovalo, do čela pořadí se vyhoupl i exmistr světa Norris, ale zanedlouho byl zase až pátý za týmovým kolegou Piastrim. Do boje o pódium se v té chvíli poprvé vážně zapojil Antonelli, který po vítězství v kvalifikaci startoval ze šesté pozice kvůli výměně motoru, a ve 39. kole šel i on do vedení. Verstappen ale i na to měl odpověď a situace se ještě několikrát opakovala.
Tři kola před cílem skončily naděje na zopakování předloňského vítězství Russella, který na třetím místě nedobrzdil a skončil mimo trať. V nájezdu do posledního okruhu chyboval Antonelli a dostaly se před něj oba mclareny i Pierre Gasly z Alpine, jemu ale ještě italský jezdec stihl předjetí vrátit. Verstappen vyhrál před Norrisem o 639 tisícin, pátého Gaslyho dělily od vítěze necelé tři sekundy.
Za týden bude seriál pokračovat předposledním závodem sezony v Kataru.
Velká cena Las Vegas, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:27:39,000, 2. Norris (Brit./McLaren) -0,639, 3. Piastri (Austr./McLaren) -1,529, 4. Antonelli (It./Mercedes) -2,574, 5. Gasly (Fr./Alpine) -2,927, 6. Colapinto (Arg./Alpine) -7,955.
Průběžné pořadí MS (po 21 z 23 závodů): 1. Antonelli 402, 2. Verstappen 304, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) 267, 4. Russell (Brit./Mercedes) 264, 5. Norris 264, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) 250.
Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 666, 2. Ferrari 517, 3. Red Bull Racing 440, 4. McLaren 431, 5. Racing Bulls 114, 6. Alpine 87.