Je pod mou úrovní, pustil se Verstappen do Russella. Jeho nehodě se vysmál do vysílačky
Velká cena Las Vegas nenabídla ve formuli 1 jen napínavou bitvu na trati, ale i další ostré kolo dlouhodobého sporu mezi Maxem Verstappenem a Georgem Russellem. Nizozemský vítěz se nejdříve do vysílačky vysmál soupeřově chybě těsně před cílem a na tiskové konferenci si už nebral servítky.
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Vítěz Velké ceny Las Vegas Max Verstappen vede dlouhodobou rivalitu s pilotem Mercedesu Georgem Russellem. Po vyčerpávajícím závodu, ve kterém mezi sebou tvrdě bojovali, však Nizozemci přetekl pohár trpělivosti.
Na tiskovce si pustil pusu na špacír: „Jde o to, že toho hodně namluví mimo závodní trať. A upřímně, mně to vlastně vůbec nevadí, protože je tak daleko pod mou úrovní, že pro mě stejně nedává žádný smysl se tím nějak zabývat nebo na to reagovat.“
Jiskřilo to už v tréninku
Vyvrcholení vzájemného sporu přišlo po chaotickém víkendu. Během třetího tréninku se dvojice srazila, což dalo Russellovi možnost rýpnout si do čtyřnásobného šampiona: „V pravidlech není nic, co by říkalo, že nemůžete předjet někoho, kdo začíná kolo. Když to ale uděláte, tak tomu člověku úplně zkazíte kolo a on to dělá týden co týden s mnoha jezdci a všichni to akceptují.“
Jen tři kola před koncem Russell probrzdil zatáčku a skončil v bariéře, čímž se připravil o možnost triumfu. Verstappenovi to však přišlo náramně vtipné a ve vysílačce se ozval hlasitý smích.
„Bylo to upřímně fantastické, když jsem se podíval do zrcátka a uviděl, co se děje. Řekl jsem si, že můj den je snad lepší a lepší. A když jsem pak samozřejmě projel cílem jako první, byl můj den dokonalý,“ řekl po závodě.
Spor, který baví celý paddock
Není to poprvé, a určitě ani naposled, co se tito dva piloti navzájem chytli. První hádku měli už v roce 2022 v Ázerbájdžánu, kdy Russell slavně prohlásil: „Rozhodně ho nenechám projet kolem jen proto, že je to Max Verstappen v Red Bullu. Jsem tu, abych bojoval a vyhrál.“
Několikaletá rivalita zašla až tak daleko, že si z ní dělali legraci i ostatní jezdci. Liam Lawson prozradil, že na večeři jezdců v roce 2024 si ostatní sedli tak, aby jediné volné místo pro Russella zbylo vedle Maxe Verstappena. Když Russell dorazil a uviděl to, vzal židli a přesunul ji na úplně druhou stranu stolu.