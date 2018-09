Abraham bude pokračovat v MotoGP. Těším se na nové výzvy, říká

"Jsem velmi rád, že budu v MotoGP pokračovat i v příští sezoně, a chtěl bych za tuto příležitost týmu Reale Avintia Racing poděkovat," uvedl Abraham v tiskové zprávě.

O spojení brněnského rodáka s týmem Avintia se mluvilo již několik týdnů. Smlouvu obě strany podepsaly poslední srpnový víkend v britském Silverstonu. "Pro mě bylo zásadní doladit podmínky tak, abychom měli jistotu konkurenceschopné motorky. To se podařilo i díky velmi vstřícnému přístupu Luigiho Dall'Igni a Paola Ciabattiho z Ducati," řekl Abraham.

Zkušený jezdec, který startuje v MS s jednoletou přestávkou od roku 2005, nechtěl, aby se opakovala situace z letošního roku, kdy sedlá nekonkurenceschopný motocykl. "Důležité je, že půjde o Ducati GP18 s nejnovější specifikací, která za sebou bude mít celosezonní vývoj. Díky tomu věřím, že budeme schopni zajíždět dobré výsledky, a těším se na novou výzvu," dodal Abraham.

Reale Avintia Racing sign @KarelAbraham_17 for 2019 and 2020



Czech rider will be on a GP18 next season as the team also confirm they'll be racing with Ducati machinery for two more years#MotoGP | 📰 https://t.co/oaiuSmzDyW pic.twitter.com/Q2ktkcNujT