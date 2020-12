Velká cena 2021 nebude, odhlasovali si v Brně. Nejsou peníze na opravy

Spolek měl smlouvu s Dornou na pořádání pěti ročníků, letos se uskutečnil pátý. Kvůli koronaviru se ale jel bez diváků za snížený poplatek. Z původních více než čtyř milionů eur (kolem 110 milionů Kč) klesl na jeden milion eur (asi 27 milionů Kč) s tím, že se příští rok pojede i s diváky za šest milionů eur (asi 162 milionů Kč).

Dorna ale jako podmínku požaduje právě opravu dráhy Masarykova okruhu. Na její kvalitu si letos stěžovali jezdci. Okruh vlastní soukromá společnost Automotodrom Brno a spolek si ji na závody pronajímá.

Dorna dala rekonstrukci dráhy jako podmínku pro pořádání závodů v příštím roce. Zatím Velkou cenu ČR nezařadila do kalendáře. Nechala pro ni volné místo, které ale může zaplnit i jiný zájemce.

Od roku 2022 Dorna navíc plánuje zvýšit poplatek na zisk licence zhruba na dvojnásobek, tedy devět milionů eur (asi 243 milionů korun). Kraj i město na letošní i příští ročník schválily shodně po 60 milionech, každý po 30 milionech na jeden ročník. Dalších 85 milionů přislíbil na oba ročníky stát prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj, které ale upozornilo, že pokud se příští ročník nepojede, spolek nedostane žádné peníze.

Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) řekla, že v současné situaci nelze město a kraj zavázat na pět let k tomu, že bude potřeba hradit za zalistovací poplatek v součtu jednu a čtvrt miliardy korun.

„Bylo by to vrcholně nezodpovědné. Mě to mrzí, Velká cena pro mě znamená tradici, je tu několik desítek let. Byla bych ráda, kdyby byla zachovaná, ale já prostě nevidím jinou cestu. Chceme, aby lidé mohli jezdit v MHD, jak jezdí, aby měli takový poplatek za odpad, jaký mají. Nevím, kde bychom měli získat přes miliardu, když firmy s ohledem na současnou situaci nepůjdou do sponzoringu. Ohledně vstupenek nevíme, jestli se pojede s diváky, jestli by sem přijeli diváci z okolních států. Je tam spousta neznámých,“ řekla Vaňková.