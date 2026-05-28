Namachrované tváře i podpora, co žene vpřed. Salač se těší na MotoGP v Brně
S tvrdým závodním nastavením, ve kterém není prostor pro kamarádství, a v barvách nové ambiciózní stáje míří Filip Salač na domácí Velkou cenu do Brna v životní formě a s jasným cílem. Českého jezdce čeká na Masarykově okruhu zbrusu nový povrch trati, brzký červnový termín, tlak domácího publika a hrozba nevyzpytatelného počasí.
Šampionát MotoGP se už za měsíc vrátí do Brna a fanoušci se mají na co těšit. Od 19. do 21. června si bude na Autodromu v Brně měřit síly motocyklová smetánka. Nebude chybět ani česká stopa v podobě Filipa Salače, závodníka jezdícího v kategorii Moto2, kterého už v neděli čeká další závod seriálu v italském Mugellu.
Kromě typického nadšení z domácího závodu si Salač nese do Brna i nové zkušenosti se závodníky Překvapil ho postoj některých jezdců, které pravidelně potkává v paddocku i na trati. Mezi závodníky jsou totiž i takoví, kteří neumějí rozlišit život na dráze a mimo ni.
„Jsou tam lidi, kteří i když sundají tu helmu, tak jsou hodně namachrovaní,“ řekl Salač.
S výjimkou týmového kolegy si do paddocku kamarády hledat nechodí. Sportovní mentalita převažuje a jakmile chytne řídítka, nezná přítele.
„Závodím, abych je porazil, nejdu se kamarádit,“ vysvětlil.
Do Brna se závod loni vrátil po dlouhé pětileté pauze a letos se tak na Masarykově okruhu pojede podruhé v řadě. Přípravy jsou v plném proudu a moravský okruh si tento rok přichystal novinku: čerstvý asfalt, připravený prověřit pneumatiky. Pro Salače to však nebude premiérová jízda na obnoveném okruhu, vyzkoušel si ho už na začátku roku.
„Přilnavost byla neskutečná. Ten okruh nemá jediný hrbol a je to prostě radost vidět. Je to ten nejlepší asfalt na evropských okruzích,“ popsal Salač.
Sám však přiznává, že v létě se může nový asfalt chovat jinak. Zahřátí trati dokáže mít výrazný dopad na pneumatiky.
„Přilnavost bude určitě malinko menší, když tam bude to horko, protože když asfalt překoná nějakých 35 stupňů, už to klouže více,“ upozornil jezdec.
Závod se kromě nového asfaltu chlubí i novým místem v kalendáři. Oproti minulé sezoně se Velká cena přesunula o měsíc dříve. Větší roli tak bude hrát počasí.
„V druhé půlce června očekávám i víc bouřek, než bylo loni v červenci, i když tehdy tam byl taky pěkný slejvák,“ smál se.
Jezdí za OnlyFans
Čtyřiadvacetiletý závodník se letos na vrchol sezóny připravuje o něco jinak. Nově hájí barvy týmu OnlyFans American Racing, v němž se mu zjevně líbí: „Tým pracuje dobře a tu motivaci, kterou oni mají, vlastně tu touhu po vítězství, tak jsem ještě v žádném týmu v kariéře nezažil.“
S podporou nového týmu dosáhl na poslední zastávce skvělého výsledku, když na Velké ceně Katalánska obsadil sedmé místo.
Tím hlavním motorem, který ho má v Brně hnát za úspěchem, je ale domácí publikum. Salač to moc dobře ví: „Chtěl bych, aby mi všichni přišli zafandit, protože věřím, že tam mám na dobrý výsledek. To, že mi budou fandit, mě posune dopředu a dá mi to větší motivaci.“
Na domácí závod se velice těší a i kvůli divákům doufá, že počasí vyjde.
„Když jsem viděl, jak loni všichni zůstali v tom velkém slejváku, bylo mi jich líto. Doufám, že bude hezky hlavně kvůli těm fanouškům, abychom si to všichni užili,“ řekl Salač.