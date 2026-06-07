Famózní výsledek před Brnem! Salač dojel v Maďarsku druhý, pořadím stále stoupá
Takhle by to šlo! Dva týdny před Velkou cenou v Brně dojel český motocyklový jezdec Filip Salač druhý. V kategorii Moto2 při Grand Prix Maďarska nestačil jen na lídra celkového pořadí Manuela Gonzáleze, jenž vyhrál třetí závod v řadě. Čtyřiadvacetiletému jezdci z Mladé Boleslavi patří v celkovém pořadí nově deváté místo. „Všichni přijďte do Brna, těším se tam na vás,“ vzkázal Salač, jezdec týmu OnlyFans American Racing.
Po téměř dvouleté pauze je znovu na bedně. Filip Salač vyrovnal v Maďarsku své kariérní maximum, na pódiové umístění vystoupal vůbec popáté. V Moto2 skončil druhý před čtyřmi lety v Thajsku, o rok později ve Francii a předloni bral třetí příčku v Japonsku. Těsně za vítězem finišoval také v sezoně 2021, kdy ještě v kategorii Moto3 bral ve Francii stříbro.
V maďarském Balaton Parku Salač startoval z druhého místa a celou první polovinu závodu se pohyboval na čele. Španěl Manuel González jej předjel až ve dvanáctém z celkových dvaadvaceti kol. K útoku na premiérové vítězství se Čech nedostal, v závěru mu soupeř totiž poodjel. Cílem pak González prosvištěl s náskokem 1,552 sekundy.
„Nemám slov,“ začal Salač své hodnocení. „Na konci minulého roku jsem ani nevěděl, jestli budu dále závodit. Neměl jsem žádný tým, ale potom mi v American Racing dali šanci a viděli ve mně potenciál.“
Nejistota ohledně Salačovy budoucnosti v šampionátu Moto2 začala panovat v létě minulého roku, kdy bylo oznámeno, že Arón Canet přejde k týmu Elf Marc VDS Racing. Krátce poté se objevily zvěsti, že druhým jezdcem Salačova bývalého zaměstnavatele se stane Turek Deniz Öncü.
Český závodník proto musel hledat jinde. Nejdříve se zdálo, že podepíše s týmem RW Racing, jenže z dohody nakonec sešlo. Později se však éterem začaly šířit spekulace o závažných neshodách mezi Marcosem Ramírezem a American Racing. Tým hledal nuceně náhradu, což nakonec přihrálo angažmá Salačovi.
Český jezdec v Maďarsku navázal na dobrou formu z předchozích závodů. Počtvrté za sebou se umístil v první desítce a průběžným pořadím neustále stoupá. V Le Mans bral devátý flek, v Barceloně sedmý a minule v Mugellu pátý. Do elitní desítky průběžné klasifikace se nyní vyšvihl ze třinácté pozice.
„Poslední čtyři závody byly dobré, i když úplně šťastný začátek roku jsme neměli. American Racing je asi nejlepší tým, který jsem kdy měl a myslím si, že takový výsledek si zasloužím. Prošel jsem si těžkou dobou, sám jsem si nevěřil, takže jsem se jen snažil se nevzdat. Tohle druhé místo bych chtěl věnovat všem, kteří o sobě pochybují. Musíte do toho jít a výsledky pak přijdou,“ měl jasno Salač.
Závod Moto3 suverénně vyhrál lídr šampionátu Máximo Quiles, který si připsal své páté vítězství v sezoně. Bezpečně druhý skončil David Almansa a absolutní triumf španělských jezdců podtrhl třetí Álvaro Carpe.