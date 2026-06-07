Salačův životní úspěch! V Maďarsku dojel druhý. Psychicky jsem byl na dně, přiznal
Český motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve Velké ceně Maďarska. V závodě třídy Moto2 předčil čtyřiadvacetiletého pilota jen lídr šampionátu Manuel González ze Španělska, který vyhrál třetí Grand Prix za sebou. Salač startující od letoška v barvách týmu OnlyFans American Racing se skvěle naladil na nadcházejí domácí závod, Velká cena České republiky se pojede v Brně za dva týdny. Představí se v ní jako devátý muž průběžného pořadí.
„Jsem hrozně šťastnej. Nejlepší den na světě. Nejlepší tým na světě," rozplýval se v rozhovoru s televizí Nova Sport po slavnostním vyhlášení Salač. Nejlepší výsledek za poslední téměř dva roky předtím oslavil jízdou po trati s českou vlajkou v ruce.
Salač si vyrovnal v MS maximum, připsal si páté pódiové umístění v kariéře a první od předloňského října, kdy skončil třetí v Japonsku. Druhý byl v Moto2 také v Thajsku v roce 2022 a o rok později ve Francii. Jednu stříbrnou pozici vybojoval rovněž v nejslabší Moto3, v roce 2021 se mu to povedlo rovněž ve Francii.
V Balaton Parku Salač po startu z druhého místa strávil celou první polovinu závodu v čele, až ve 12. z 22 kol jej jeho stín González předjel. Se Španělem nadále držel krok a naopak se oba vzdálili nakonec třetímu muži v cíli, Australanovi Sennovi Agiusovi. K útoku na premiérové vítězství se Salač už ale nedostal, soupeř mu v závěru poodjel a cílem projel s náskokem 1,552 sekundy.
„Jel jsem v klidu od začátku. Věděl jsem, že mám na bednu. Potom ke konci..., myslím si, že kdybych se ho snažil držet, možná by to vyšlo, ale já jsem chtěl to druhé místo dneska," prozradil Salač. „Po dvou letech na pódiu... bylo to pro mě hrozně těžké, protože psychicky jsem byl opravdu na dně. Kdo mě zná, ví, že to nebylo lehké. A chtěl bych jenom říct všem, co jste úplně dole: ‚Nevzdávejte to. Mně to trvalo dva roky. Nebude to zítra, ale zase se budete smát," dodal.
Český jezdec navázal na dobrou formu z předchozích závodů. Počtvrté za sebou se umístil v první desítce a postupně stoupá pořadím - v Le Mans byl devátý, v Barceloně sedmý a minule v Mugellu pátý. Do Top Ten v průběžné klasifikaci se vyšvihl z 13. pozice.
„Měli jsme dobré poslední čtyři závody, na začátku roku nám přitom chybělo štěstí," řekl Salač v první reakci po dojezdu televizi pořadatelů s připomínkou těžkých havárií v zahajovacím závodě v Thajsku a pak i ve třetím v Austinu. „Ale teď to vidíte... Nemám slov, abych řekl pravdu. Minulý rok jsem ani nevěděl, jestli budu závodit, ale v American Racing mi dal šanci, viděli ve mně potenciál. A je to asi nejlepší tým, jaký jsem kdy měl," konstatoval.
Závod Moto3 suverénně vyhrál lídr šampionátu Máximo Quiles a připsal si páté vítězství v sezoně. Bezpečně druhý skončil David Almansa a absolutní triumf španělských jezdců zpečetil Álvaro Carpe. O pořadí rozhodl průjezd cílem předposledního kola, protože v tom závěrečném se odehrála havárie tří jezdců ve skupině bojující o třetí místo a komisaři závod zastavili vyvěšením červených vlajek.