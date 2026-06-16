Salač veze do Brna formu i medaili. Na domácí Velké ceně chce útočit na pódium
Má za sebou neuvěřitelný víkend v Maďarsku a před sebou očekávání celého národa. Motocyklový jezdec Filip Salač přijíždí na domácí Velkou cenu České republiky do Brna prodat skvělou formu z posledních dnů. I přes obrovský tlak tribun slibuje, že si příští víkend závod užije s čistou hlavou a bez zbytečného rizika. O domácí úspěch na Masarykově okruhu navíc nepojede sám.
Přípravy na největší motorsportový svátek v zemi finišují. Velká Cena České republiky se bude konat už příští víkend, což je o měsíc dříve než minulý rok. „Určitě jsme připraveni. Věřím, že to všechno dobře klapne,“ řekl prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček. Okruh by se podle organizátorů měl za víkend zaplnit 220 tisíci diváky, tedy zhruba stejně jako před rokem.
Největším lákadlem bude český závodník Filip Salač, který si na domácí půdu přiváží stříbro ze závodu na Balatonu. Cenný kov z Velké ceny Maďarska ho skvěle naladil: „Ten víkend byl hodně náročný, a nakonec je z toho ten skvělý výsledek. Já si myslím, že je to úplně nejlepší pozvánka do Brna, kterou jsem mohl udělat,“ řekl Salač.
Kromě úsměvů si teď čtyřiadvacetiletý závodník nese obrovské očekávání na ramenou. Přijet s čerstvým pódiem rovnou na domácí okruh vytváří velké nároky. „Nechci na sebe dávat extra tlak, i když vlastně na druhou stranu chci, protože vím, že pod tím pracuju nejlépe. Samozřejmě je to velká zodpovědnost, ale hrozně mě to posouvá dopředu a já se na to moc těším,“ shrnul závodník.
Jsem v úplně jiné pozici, hlásí závodník
Oproti minulé sezoně se jeho situace rázně změnila. Loňský závod absolvoval s nejistotou, jestli bude mít letos místo na roštu. Nyní je připraven se plně soustředit, aby si to co nejvíc užil: „Jsem v úplně jiný pozici. Vím, že mám rychlost. Vím, že mám na to bojovat o vítězství a zároveň si myslím, že se s mými výsledky nemusím bát o angažmá do budoucna. Takže mám čistou hlavu,“ pravil rodák z Mladé Boleslavi.
K naději na pódium však přistupuje pragmaticky: „Pokud budu stejně silný, jak jsem byl v Maďarsku, určitě udělám všechno pro to, abych zaútočil. Ale pokud budu vědět, že jedu na limitu a byl bych na třetím místě a byl tam rozdíl, jestli skončit třetí nebo druhý, určitě je lepší riziko nechat na někdy jindy,“ mínil.
O skvělý výsledek nebude v Brně bojovat pouze Salač. Na autodromu se o víkendu bude kromě hlavních kategorií MotoGP, Moto2 a Moto3, jezdit i Moto4 Northern Cup. Nižší závodní série dospívajících jezdců nabídce až tři české naděje: Viktora Čecha, Adama Vyskočila a Romana Durdise. Právě posledně jmenovaný si na domácí okruh přináší z Maďarska dvojnásobnou účast na pódiu, na Balatonu skončil druhý a třetí.