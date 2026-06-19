Brno je zase na nohou, GP Česka se jede o měsíc dřív. Naváže Salač na skvělé výkony?
Motocyklový svátek se znovu vrací do Česka, oproti minulému roku dokonce s měsíčním předstihem. Na Masarykově okruhu v Brně budou o víkendu pokračovat seriály MotoGP, Moto2 a Moto3. V druhé nejvyšší kategorii se domácím fanouškům představí Filip Salač, který dojel před dvěma týdny v Maďarsku senzačně druhý. Otazník visí nad startem hvězdného Álexe Márqueze, jenž se dává dohromady po těžkém pádu v Katalánsku.
Do kalendáře MotoGP se Velká cena České republiky vrátila v minulém roce po pětileté pauze. V nejsilnější kategorii vládl Marc Márquez, v Moto2 pak Američan Joe Roberts. Španělský jezdec bude znovu jedním z největších favoritů, byť mu v celkovém pořadí šampionátu patří až pátá pozice.
Kdo dál může pomýšlet na vítězství? Třeba Pedro Acosta, Jorge Martín či lídr celkového pořadí Marco Bezzecchi. Jezdec Aprilia Racing drží v čele šampionátu dvacetibodový náskok na týmového parťáka Martína.
Zmíněný Acosta se ve čtvrtek setkal s fanoušky v oficiální fanzóně na náměstí Svobody, kde rozdával autogramy společně s Bradem Binderem, Jackem Millerem, Toprakem Razgatliogluem či Aiem Oguraou.
Postaral se i o nejzábavnější moment, když se při příchodu na pódium zastavil u bicích, aby zahrál krátký a improvizovaný nástup. Zhruba tisícovku fanoušků ale zajímal především Filip Salač, český reprezentant v kategorii Moto2.
Mám čistou hlavu, hlásí Salač
Čtyřiadvacetiletý závodník přijel do Brna ve skvělé formě, vždyť v uplynulých čtyřech závodech se pokaždé umístil v elitní desítce. Po pátém fleku z italského Mugella zazářil před dvěma týdny v maďarském Balatonu, kde byl druhý nejrychlejší.
„Ten víkend byl hodně náročný, nakonec je z toho skvělý výsledek. Myslím si, že je to úplně nejlepší pozvánka do Brna, kterou jsem mohl udělat. Nechci na sebe dávat extra tlak, i když vlastně na druhou stranu chci, protože vím, že pod ním pracuju nejlépe. Samozřejmě je to velká zodpovědnost, ale hrozně mě to posouvá dopředu. Moc se na to těším,“ líčil před závodem.
Před rokem dojel na Masarykově okruhu osmý, to však ještě závodil za tým ELF Marc VDS Racing. V nynější sezoně už hájí barvy OnlyFans American Racing. „Jsem v úplně jiné pozici. Vím, že mám na to bojovat o vítězství, a zároveň si myslím, že se s mými výsledky nemusím bát o angažmá do budoucna. Takže mám čistou hlavu,“ popisoval Salač.
Otazník visí nad startem hvězdného Álexe Márqueze. Třicetiletý Španěl naposledy startoval 17. května v Barceloně, kde si po nárazu do Pedra Acosty zlomil sedmý krční obratel a klíční kost. Od té doby nezávodil, v Brně by však mohl. Absolvoval už první tréninky.
„Pro mě je vítězství už jen to, že můžu tady být. Těším se, až si sednu na motorku. Nepřijel jsem sem s nějakým cílem, nechci se honit za dobrým výsledkem,“ popisoval Márquez před úvodním tréninkem. „Po psychické stránce je pro mě velmi důležité, že jsem zpět. Poslední týdny jsem tvrdě makal na tom, abych se dal zpátky dohromady. Bylo to opravdu velké úsilí. Teď však bude záležet, jak se budu na motorce cítit.“
Márquez před novináři přiznal, že si incident z Barcelony příliš nepamatuje. „Upřímně si myslím, že je to i lepší. Zpětně jsem se na to několikrát podíval. Ne mockrát, ale párkrát ano. Podobné pády jsou součástí závodění, můžou se stát každému,“ doplnil Márquez.