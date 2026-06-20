Skandál v Brně! Lídr seriálu MotoGP byl vyloučen ze závodu, napadl traťového maršála
Vedoucí jezdec šampionátu MotoGP Ital Marco Bezzecchi byl kvůli konfliktu s traťovými maršály vyloučen z nedělní Velké ceny České republiky v Brně. Po pádu v sobotním sprintu udeřil komisaře. Vyhrál jiný Ital Francesco Bagnaia.
Bezzecchi podle televizních záběrů strčil a udeřil jednoho z traťových maršálů, který se po nehodě snažil zvednout Italovu motorku. Podle webu MotoGP se stáj Aprilia může proti trestu do hodiny od vynesení verdiktu odvolat.
Bezzecchi nedokončil čtvrtý sprint v probíhající sezoně a Španěl Jorge Martín na druhé příčce průběžného pořadí se mu přiblížil na rozdíl 15 bodů a v neděli by ho mohl dokonce z prvního místa sesadit.
Jezdec továrního týmu Ducati Bagnaia uhájil v závodě na deset kol těsné vedení před překvapivým vítězem kvalifikace Aiem Ogurou z Japonska, jenž se k němu dokázal přiblížit na dvě desetiny sekundy, ale k pokusu o předjetí se nedostal.