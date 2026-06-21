Skvělý Salač dojel v Brně na bedně! Český úspěch na domácím závodě po osmi letech
Bravo! Motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí v domácí Velké ceně České republiky Brně v kategorii Moto2 a podruhé v sezoně se prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo pošesté. Z triumfu se radoval Španěl Iván Ortolá, který v samotném závěru dokázal porazit Davida Alonsa z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu.
Čtyřiadvacetiletý Salač na Masarykově okruhu patřil mezi nejrychlejší jezdce od začátku, v trénincích nebyl horší než druhý a druhé místo si zajistil i v kvalifikaci. Hned po startu klesl na 6. pozici, ale v polovině závodu byl nejrychlejší a podařilo se mu posunout se na třetí příčku. Poté dokonce dojel Alonsa s Ortolou, ale předjet je nedokázal a v závěru byl opět pomalejší. Medailovou pozici nicméně udržel.
„Je to nejlepší den v mém životě, splnil se mi sen. Skončil jsem doma třetí. Loni se Grand Prix vrátila do České republiky a já jsem byl šťastný. A letos jsem na pódiu, což je neskutečný pocit. V kategorii Moto2 se to ještě nikomu z Česka nepodařilo,“ řekl Salač bezprostředně po závodě.
Salač je od roku 2018 prvním Čechem, který se v závodu MS v Brně dostal na stupně vítězů. Naposledy to dokázal Jakub Kornfeil, jenž byl také třetí. „Jsem rychlej. Ti, co jste mi psali, že nejsem. Tady to máte. A budu ještě rychlejší. Děkuju, Brno, bylo to úžasný!,“ vzkázal Salač svým kritikům v televizním přenosu.
Překvapení v Moto3
Překvapivým vítězem kategorie Moto3 je Hakim Danish z Malajsie a připsal první triumf v mistrovství světa, do čela se posunul až v závěru závodu. Druhý dojel Brian Uriarte, třetí lídr průběžného pořadí a další Španěl Maximo Quiles.
Osmnáctiletý Danish dojel v kvalifikaci původně druhý, za pomalou jízdu v některých úsecích tratě byl ale následně penalizován a propadl se na startovním roštu o 12 míst. Postupně se však posouval vpřed a v posledním kole se mu vydařil útok na vítězství.
Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:
Moto3: 1. Danish (Mal./KTM) 33:34,264. 2. B. Uriarte -0,466, 3. Quiles -0,629, 4. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,741, 5. Pratama (Indon./Honda) -0,900, 6. Carpe (Šp./KTM) -0,906.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. Quiles 186, 2. Carpe 121, 3. B. Uriarte 92, 4. Almansa 89, 5. Morelli (Arg./KTM) 86, 6. Pratama 82.
Moto2: 1. Ortolá (Šp./Kalex) 35:53,143, 2. Alonso (Kol./Kalex) -0,096, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,701, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,058, 5. González (Šp./Kalex) -5,157, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,190.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. González 165,5, 2. Guevara 115, 3. Vietti (It./Boscoscuro) 109, 4. Agius 107, 5. Alonso 91, 6. Holgado (Šp./Kalex) 85, ...8. Salač 66.
14:00 MotoGP.