Skvělý Salač dojel v Brně na bedně! Nejlepší den v životě, jásal český jezdec
Splnil si svůj velký sen. Český motocyklový závodník Filip Salač dojel na domácí Velké ceně České republiky třetí a potvrdil svou vynikající formu z posledního období. Po devátém místě z Le Mans, sedmém z Barcelony a pátém z Mugella skončil v Moto2 podruhé v řadě na bedně. Dva týdny po druhém fleku z maďarského Balatonu se vtlačil mezi trojici nejrychlejších i na brněnském Masarykově okruhu. V kategorii MotoGP vládl Španěl Marc Márquez.
Ve světovém šampionátu se dostal Filip Salač na pódium teprve pošesté v kariéře, před dvěma týdny dokonce poprvé po dvouleté odmlce. V Moto2 si dojel pro druhé místo před čtyřmi lety v Thajsku, o rok později ve Francii i předloni v Japonsku projel cílem třetí. Těsně za vítězem finišoval v sezoně 2021, kdy ještě v kategorii Moto3 bral ve Francii stříbro.
Na Masarykově okruhu patřil od začátku programu k nejrychlejším, v trénincích nebyl horší než druhý a druhé místo si zajistil i v kvalifikaci. Hned po startu sice klesl mimo elitní pětku, posléze se však posunul výš. Dojel i Ivána Ortolu s Davidem Alonsem, jenže v závěru se už před ně neprotlačil.
„Je to nejlepší den v mém životě. Splnil se mi sen, když jsem skončil doma třetí. Loni se Grand Prix vrátila do Česka, za což jsem šťastný. A letos být na pódiu? To je neskutečný pocit,“ líčil Salač bezprostředně po závodě.
„Jsem rychlej. Ti, co jste mi psali, že nejsem, tady to máte,“ vrátil úder kritikům. „A budu ještě rychlejší. Děkuju, Brno, bylo to úžasný,“ vzkázal v cíli Salač. Od roku 2018 se stal vůbec prvním českým závodníkem, který skončil v Brně v TOP 3.
Naposledy se to povedlo Jakubu Kornfeilovi v kategorii Moto3, před ním pak Lukáši Peškovi v sezoně 2007 v kubatuře do 125 ccm. „Popravdě řečeno si ještě moc neuvědomuji, co jsem dokázal. Jsem historicky prvním Čechem ve střední kubatuře, co tady stál na pódiu. Nás Čechů se v Brně vždycky držela trošičku smůla. Buď jsme spadli, nebo jsme měli nějaké technické problémy. A já jsem to překonal, byl jsem silnější než smůla,“ hlásil spokojený Salač.
Překvapení v Moto3, dorazil i prezident Pavel
Grand Prix v Brně si znovu podmanil Marc Márquez, který stejně jako v minulém roce křepčil po závodě MotoGP. Do cíle dojel s půlsekundovým náskokem na Japonce Aja Ogurau, na bronzový stupínek naopak vyskočil Ital Francesco Bagnaia.
Překvapivým vítězem kategorie Moto3 se stal Hakim Danish z Malajsie, jenž si připsal svůj první triumf v mistrovství světa. Druhý dojel Brian Uriarte, třetí pak lídr průběžného pořadí Maximo Quiles.
„Je to skvělý moment pro všechny lidi z Malajsie a také pro mě, protože je to moje první vítězství. Po startu jsem se snažil dostat co nejrychleji dopředu a závod prostě zvládnout. Celý víkend jsem se tady cítil dobře,“ podotkl Danish.
Mimochodem, brněnské Velké ceny se znovu zúčastnil i prezident Petr Pavel. V rámci sobotního programu jej přivítal legendární Valentino Rossi, který české hlavě státu věnoval dárek týmového trička s autogramem. Podpořit závodníky přijel i Karel Vejmelka, někdejší brankář Komety a momentálně amerického Utahu.
Během tří dnů na Masarykův okruh dorazilo 171 230 diváků, což oproti minulému roku znamená pokles o zhruba 48 tisíc lidí. „Celková návštěva je vzhledem k netradičnímu termínu i mimořádně náročným teplotám číslo, kterého si vážíme. Vnímáme ho s opravdovým respektem ke všem, kteří přišli podpořit jezdce přímo na tribuny,“ uvedl v tiskové zprávě předseda představenstva Creditas Autodromu Brno Karel Hubáček.
Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:
Moto3: 1. Danish (Mal./KTM) 33:34,264. 2. B. Uriarte -0,466, 3. Quiles -0,629, 4. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,741, 5. Pratama (Indon./Honda) -0,900, 6. Carpe (Šp./KTM) -0,906.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. Quiles 186, 2. Carpe 121, 3. B. Uriarte 92, 4. Almansa 89, 5. Morelli (Arg./KTM) 86, 6. Pratama 82.
Moto2: 1. Ortolá (Šp./Kalex) 35:53,143, 2. Alonso (Kol./Kalex) -0,096, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,701, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,058, 5. González (Šp./Kalex) -5,157, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,190.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. González 165,5, 2. Guevara 115, 3. Vietti (It./Boscoscuro) 109, 4. Agius 107, 5. Alonso 91, 6. Holgado (Šp./Kalex) 85, ...8. Salač 66.
MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Ducati) 39:51,297, 2. Ogura (Jap./Aprilia) -0,421, 3. Bagnaia, 4. Di Giannantonio (oba It./Ducati) -2,424, 5. Mir (Šp./Honda) -12,810, 6. Aldeguer (Šp./Ducati) -14,874.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 180, 2. Martín (Šp./Aprilia) 172, 3. Di Giannantonio 157, 5. M. Márquez 140, 5. Ogura 134, 6. Acosta (Šp./KTM) 132.