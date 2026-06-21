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Skvělý Salač dojel v Brně na bedně! Že nejsem rychlej? Tady to máte, radoval se

Euforie Filipa Salače po třetím místě na domácí Velké ceně
Euforie Filipa Salače po třetím místě na domácí Velké ceněZdroj: ČTK
Filip Salač slaví třetí místo ve Velké ceně České republiky
Vyčerpaný Filip Salač v cíli
Oslavy na stupních vítězů. Zleva druhý David Alonso z Kolumbie, první Iván Ortolá ze Španělska a třetí Filip Salač z Česka
Euforie Filipa Salače po třetím místě na domácí Velké ceně
Filip Salač na startu Velké ceny České republiky
Filip Salač dojel v Brně třetí
Zleva druhý David Alonso z Kolumbie, první Iván Ortolá ze Španělska a třetí Filip Salač z Česka
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ČTK, iSport.cz
Moto GP
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Bravo! Motocyklový jezdec Filip Salač dojel třetí v domácí Velké ceně České republiky Brně v kategorii Moto2 a podruhé v sezoně se prosadil na stupně vítězů. Ve světovém šampionátu se mu to podařilo pošesté. Z triumfu se radoval Španěl Iván Ortolá, který v samotném závěru dokázal porazit Davida Alonsa z Kolumbie a připsal si první letošní výhru v seriálu.

Čtyřiadvacetiletý Salač na Masarykově okruhu patřil mezi nejrychlejší jezdce od začátku, v trénincích nebyl horší než druhý a druhé místo si zajistil i v kvalifikaci. Hned po startu klesl na 6. pozici, ale v polovině závodu byl nejrychlejší a podařilo se mu posunout se na třetí příčku. Poté dokonce dojel Alonsa s Ortolou, ale předjet je nedokázal a v závěru byl opět pomalejší. Medailovou pozici nicméně udržel.

„Je to nejlepší den v mém životě, splnil se mi sen. Skončil jsem doma třetí. Loni se Grand Prix vrátila do České republiky a já jsem byl šťastný. A letos jsem na pódiu, což je neskutečný pocit. V kategorii Moto2 se to ještě nikomu z Česka nepodařilo,“ řekl Salač bezprostředně po závodě.

Salač je od roku 2018 prvním Čechem, který se v závodu MS v Brně dostal na stupně vítězů. Naposledy to dokázal Jakub Kornfeil, jenž byl také třetí. „Jsem rychlej. Ti, co jste mi psali, že nejsem. Tady to máte. A budu ještě rychlejší. Děkuju, Brno, bylo to úžasný!,“ vzkázal Salač svým kritikům v televizním přenosu.

Překvapení v Moto3

Překvapivým vítězem kategorie Moto3 je Hakim Danish z Malajsie a připsal první triumf v mistrovství světa, do čela se posunul až v závěru závodu. Druhý dojel Brian Uriarte, třetí lídr průběžného pořadí a další Španěl Maximo Quiles.

Osmnáctiletý Danish dojel v kvalifikaci původně druhý, za pomalou jízdu v některých úsecích tratě byl ale následně penalizován a propadl se na startovním roštu o 12 míst. Postupně se však posouval vpřed a v posledním kole se mu vydařil útok na vítězství.

Velká cena České republiky, závod mistrovství světa silničních motocyklů v Brně:

Moto3: 1. Danish (Mal./KTM) 33:34,264. 2. B. Uriarte -0,466, 3. Quiles -0,629, 4. Almansa (všichni Šp./KTM) -0,741, 5. Pratama (Indon./Honda) -0,900, 6. Carpe (Šp./KTM) -0,906.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. Quiles 186, 2. Carpe 121, 3. B. Uriarte 92, 4. Almansa 89, 5. Morelli (Arg./KTM) 86, 6. Pratama 82.

Moto2: 1. Ortolá (Šp./Kalex) 35:53,143, 2. Alonso (Kol./Kalex) -0,096, 3. Salač (ČR/Kalex) -0,701, 4. Agius (Austr./Kalex) -2,058, 5. González (Šp./Kalex) -5,157, 6. Guevara (Šp./Boscoscuro) -5,190.
Průběžné pořadí (po 9 z 22 závodů): 1. González 165,5, 2. Guevara 115, 3. Vietti (It./Boscoscuro) 109, 4. Agius 107, 5. Alonso 91, 6. Holgado (Šp./Kalex) 85, ...8. Salač 66.

14:00 MotoGP.

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