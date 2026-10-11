Salač dojel sedmý, oslabila ho otrava jídlem. Závod poznamenala velká nehoda v úvodu
V září nadchnul druhým místem v rakouském Spielbergu a o dva týdny později dojel v Japonsku třetí. Další medailové umístění ale Filip Salač nepřidal, v nedělní Velké ceně Indonésie skončil sedmý. Poznamenaly ho i zažívací potíže zapříčiněné otravou jídlem. „Moc jsem toho nenaspal, není mi úplně nejlépe,“ líčil před závodem v rozhovoru pro stanici Nova Sport. Třetí vítězství za sebou a celkově čtvrté v sezoně vybojoval v kategorii Moto2 Španěl Izan Guevara.
Do závodu na okruhu v Mandalice odstartoval Filip Salač ze čtvrté řady. „Bude to pro mě velmi náročné, protože jsem měl docela rušnou noc. Asi jsem se v sobotu otrávil nějakým jídlem, takže jsem toho moc nenaspal a není mi úplně nejlépe. Důležitý bude start. Čím méně chyb udělám, tím víc dopředu se budu moct dostat. Bude to ale trošku survivor,“ uvedl krátce před startem.
Ten se musel opakovat, protože po prvním průjezdu komisaři závod zastavili kvůli nehodě čtyř jezdců v úvodní zatáčce. Salač se z jedenácté startovní pozice mírně posunul a dlouho figuroval na osmém místě. V závěru mu pomohlo i odstoupení jednoho ze soupeřů. Od umístění na stupních vítězů jej tentokrát dělilo více než pět sekund.
Z vítězství se radoval Španěl Izan Guevara, jenž navázal na triumfy z Rakouska a Japonska. Zároveň se přiblížil k vedoucímu krajanovi Manuelu Gonzálezovi na rozdíl 5,5 bodu. Salač zůstává v průběžné klasifikaci sedmý, na šestého Australana Sennu Agiuse ztrácí dvanáct bodů.
V Moto3 už je známý šampion
V MotoGP se na první místo průběžného pořadí vrátil Jorge Martín. O dva body se vyhoupl před Marca Márqueze, který jej v sobotu sesadil z první pozice po triumfu ve sprintu. Hlavní závod ale obhájce titulu a sedminásobný šampion královské třídy dokončil na šestém místě.
Ital Marco Bezzecchi v Indonésii vyhrál před vítězem kvalifikace Raúlem Fernándezem, jenž do závodu nastoupil se zlomenými prsty na ruce kvůli pádu ve sprintu. Španělský jezdec dlouho vedl, jenže Bezzecchiho útoku nakonec neodolal. Závodník týmu Aprilia Racing se tak dočkal prvního triumfu od květnové domácí Grand Prix v Mugellu. V posledních čtyřech závodech, v nichž dojel do cíle, byl pokaždé třetí.
Třída Moto3 ale už zná nového mistra světa. Osmnáctiletý Španěl Máximo Quiles si s velkým předstihem zajistil titul, když v Indonésii vybojoval desáté vítězství v sezoně a pět závodů před koncem seriálu má nedostižný náskok 132 bodů na největšího pronásledovatele a krajana Davida Almansu.
Velká cena Indonésie, závod MS silničních motocyklů:
Moto3: 1. Quiles 32:36,820, 2. Almansa -2,994, 3. Uriarte (všichni Šp./KTM) -5,156, 4. Bertelle (It./KTM) -5,250, 5. Salmela (Fin./KTM) -10,967, 6. Pratama (Indon./Honda) -12,017. Průběžné pořadí (po 17 z 22 závodů): 1. Quiles 351, 2. Almansa 219, 3. Uriarte 203, 4. Carpe (Šp./KTM) 191, 5. Morelli 146, 6. Perrone (oba Arg./KTM) 123.
Moto2: 1. Guevara (Šp./Boscoscuro) 21:44,433, 2. González -3,570, 3. Holgado (oba Šp./Kalex) -4,497, 4. Agius (Austr./Kalex) -4,809, 5. Muňoz -6,461, 6. Ortolá (oba Šp./Kalex) -8,141, 7. SALAČ (Kalex) -9,821. Průběžné pořadí: 1. González 265,5, 2. Guevara 260, 3. Ortolá 191,5, 4. Holgado 170, 5. Alonso (Kol./Kalex) 166, 6. Agius 165, 7. SALAČ 153.
MotoGP: 1. Bezzecchi (It./Aprilia) 40:46,582, 2. R. Fernández -4,260, 3. Martín (oba Šp./Aprilia) -6,890, 4. Ogura (Jap./Aprilia) -9,378, 5. Acosta (Šp./KTM) -9,492, 6. M. Márquez (Šp./Ducati) -10,778. Průběžné pořadí: 1. Martín 355, 2. M. Márquez 353, 3. Bezzecchi 309, 4. Ogura 259, 5. Acosta 258 243, 6. Di Giannantonio (It./Ducati) 245.