Salač o nejtěžším závodě v životě i přelomové sezoně: Splnily se mi všechny sny. Co MotoGP?
Momentálně zažívá své nejlepší období v kariéře. Motocyklový závodník Filip Salač zapsal v průběhu sezony už pět pódiových umístění. V britském Silverstone vyhrál, dvakrát dojel druhý a dvakrát také třetí. Dokonce i doma v Brně. Krátce po přeletu do Austrálie, kde jej v neděli čeká další závod, se na dálku spojil s českými novináři. „Je to pro mě takový přelomový rok. Zároveň to byla má poslední šance,“ uvědomuje si sedmý jezdec celkového pořadí v kategorii Moto2.
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Před necelými dvěma týdny zvítězil v anketě Sportovec roku Ministerstva vnitra. Další úspěchy chce Filip Salač přidat ve zbytku sezony Moto2, v níž by jej mělo čekat ještě pět závodů. Kvůli situaci na Blízkém východě je ale start v Kataru ohrožen. „Devětadevadesát procent lidí říká, že se tam nepojede a jenom se čeká na oznámení. Já bych však jet chtěl, protože k pátému místu teď nemám daleko,“ ví čtyřiadvacetiletý závodník týmu OnlyFans American Racing.
Co vás jako první napadne, když se ohlédnete za dosavadním průběhem sezony?
„Popravdě ani nevím, jak ji popsat. Splnily se mi asi všechny sny, které jsem si před jejím začátkem přál a zároveň jsem na tom mnohem lépe, než jsem sám očekával. Samozřejmě jsem měl nějaké cíle, které jsem chtěl splnit. Člověk si řekne, že vyhraný závod je splněný sen, ale já letos dokázal zajet pět pódií, několikrát jsem stál v první řadě, pole position a bylo tam i několik traťových rekordů. Fakt je to sezona snů. Po dvou nevydařených jsem něco takového upřímně nečekal. Je to až neskutečný pocit.“
Austrálie je rychlá a hrbolatá
Jaké ambice si do zbytku roku dáváte?
„Takhle, jsem na sedmém místě, ale k pátému to nemám daleko, i když naposledy v Indonésii jsem pár bodíků na největší konkurenty ztratil. Myslím si, že mám velkou šanci se v následujících závodech dostat zase dopředu. Přijdou tratě, na kterých si věřím. Právě Austrálie pro mě asi bude nejtěžší, protože je hodně rychlá a hrbolatá. Soudím podle toho, kde se nám letos dařilo. Naopak Sepang, Portimao nebo Valencie jsou tratě, které mám rád. Ale uvidíme, pořád je to hodně závodů v krátkém časovém rozmezí, takže to bude fyzicky náročné. A psychicky snad ještě víc.“
I proto jste rád, že jste zůstal v Asii a stihl jste si odpočinout?
„Trošičku jsem vypustil hlavu, bylo to fajn. Po asi nejtěžším závodě v životě to bylo potřeba. Den před Indonésií jsem se otrávil jídlem, přes noc mi bylo blbě a moc jsem toho nenaspal. Dokonce jsem ještě dvacet minut před závodem zvracel. Byla tam červená vlajka, takže mi hodně pomohlo, že to zkrátili na čtrnáct kol. I tak jsem si ale v posledních třech kolech sáhl hodně na dno. Byl jsem rád, že přede mnou nikdo nejel, protože trefovat brzdné body bylo už opravdu těžké. Poté jsem strávil čtyři dny na Lomboku a další čtyři na Bali. S pár lidmi z našeho týmu jsme se sblížili, řešili jsme nejen závody, ale i věci kolem. Občas je super mít prostor mezi závody přemýšlet nad něčím jiným.“
Největší radost? Z kvalifikace v Japonsku
Jak jste už na začátku zmínil, pětkrát jste stál na bedně. Bylo pro vás větším zážitkem vítězství v Silverstone, nebo třetí místo doma v Brně?
„To se hrozně těžko porovnává. Pódium v Brně je neskutečné, protože to bylo doma a poprvé v kariéře. Zadruhé to byl závod poté, co jsem dal v Maďarsku bednu. Najednou jsem měl back-to-back, což se mi nikdy předtím nepovedlo. V Silverstone přišla první výhra a neskutečné emoce. Spadla ze mě taková úleva, že najednou to, co jsem vždycky chtěl, se konečně povedlo. Za poslední dobu jsem měl ale úplně největší radost z kvalifikace v Japonsku.“
Během které jste na začátku spadl.
„Musel jsem sebrat motorku a zajet do boxu. Tam ji mechanici opravili a dali mi prostor na rychlá kola. Bez slipstreamu jsem byl schopný zajet druhé místo jen pár tisícin za pole position. Cením si toho, protože motorka nebyla v úplně top stavu. Měl jsem ohnuté řídítko a kamínky v rukavici, což nebylo příjemné. Z této kvalifikace jsem měl za poslední dobu možná největší emoce. Ale něco konkrétního vybrat nedokážu, protože zážitků a věcí, na které jsem pyšný, se v tomto roce stalo strašně moc.“
Letos vím, že za mnou stojí
Cítíte, že vám změna týmu prospěla?
„Rozhodně. Ze začátku mi stále věřili a furt říkali: ‚Hele počkej, až přijde ideální víkend, až budeme mít trošku štěstí. Víme, že na to máš.‘ Přesně tohle chcete slyšet od lidí, na kterých vám záleží. Není to stejné, jako když o vás nějaký fanoušek řekne hnusné věci. Něco takového si člověk nikdy nevezme osobně. Když jsem v minulých letech cítil, že mi tým nevěřil, přestože já sobě ano, stejně mě to trošičku zlomilo. Letos ale vím, že za mnou stojí a od začátku věří, že máme na to bojovat o vítězství.“
Ačkoliv máte smlouvu v American Racing i na příští sezonu, spekulovalo se o zájmu z MotoGP. Můžete teď stoprocentně potvrdit, že zůstáváte?
„Příští sezona bude v Moto2, ale uvidíme, co do budoucna. (usmívá se) Na 2028 nic nemám. Vím, že je na to ještě brzo, ale pokud budu v těchto výsledcích pokračovat, myslím si, že budeme mít hodně dobře našlápnuto udělat krůček výš.“
Stíhá vůbec závodník sledovat, když jeho jméno paddockem najednou mnohem víc rezonuje?
„Určitě, je to hodně, hodně znát. Ať už tím, co se kolem říká, nebo i tím, s jakými lidmi teď mám tu čest jednat. To je úplně neskutečné. Když má člověk jeden výsledek, jednu bednu, lidi mu gratulují, ale když jste na bedně víckrát, už vás berou, že tam patříte. I komentátoři o mně mluví jako o adeptovi na titul mistra světa v příštím roce, jelikož spousta jezdců odejde. Jakmile tohle slyšíte, je to fakt krásný pocit.“